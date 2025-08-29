Андрей Жеков: Уча младите играчи не само на волейбол, но и да са добри хора

Популярни
След сезона като треньор на подрастващи в Левски София, Андрей Жеков продължава в Локомотив (Новосибирск), заедно с Пламен Константинов и новото попълнение Симеон Николов.

Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)
Бившият разпределител на националния отбор направи равносметка на последната година, в която работи с момчетата в Левски София.

"Когато миналата година получих предложението от Левски за работа с подрастващите, не бях много сигурен дали мога да се справя, защото не бях работил с тази възраст деца. В предишния ми тригодишен престой в клуба също работех с млади състезатели, но тогава беше като част от мъжкия отбор. Сега беше по-различно, защото имаше повече техническа и индивидуална работа, не толкова фокусирана върху гонене на резултати. Тренирах една смесена група състезатели между старша и кадети, родени от 2006 до 2009 година. В края на този сезон смятам, че имах за себе си една изключително ползотворна година, сигурен съм, че и за момчетата е така . Не само в технически план и професионален за тяхното израстване, аз съм сигурен, че те ще имат добър път пред себе си. Аз се привързах много към тях, видях, че и те към мен. Усетих го, когато си тръгвах. Имам пълноценно усещане за работата си с тях, не само спортно-технически. Важно беше да им покажа нещата във волейбола както ги виждам аз , но и някои неща в живота - да бъдат добри хора, скромни и уважаващи по-възрастните. Това са неща, които съм им казал от ден първи - да се учат добре, да се хранят добре, да се обличат нормално, за да бъдат добри и възпитани хора в живота. Трябва да станат хора за пример, наред с това да изпълнят максимума на волейболния си капацитет. Аз съм убеден, че имат страхотно бъдеще и ще бъда един от най-големите им фенове. Те ще имат винаги моята подкрепа."

Андреа Буратини: Тръгвам си спокоен, бъдещето за Левски е много добро
Андреа Буратини: Тръгвам си спокоен, бъдещето за Левски е много добро

Андрей Жеков, за когото това бе втори период в Левски София като треньор, сподели впечатленията си от развитието на клуба.

"Беше интересно да видя как се е развил клубът. В предишния си престой първо бях помощник на Владимир Николов, а след това и старши треньор на мъжете. Работех основно с младите волейболисти, сега голяма част от тях вече са в националния отбор. Беше приятно и ползотворно. Сега вече видях как клубната витрина се е понапълнила с купи, а двете шампионски титли на мъжете са плод на добрата работа в клуба. Уверен съм, че идват добри времена и за женското направление. Радва ме, че фокусът на ръководството остава върху работата с младите. Това е световна тенденция - да се налагат все по-рано и все по-млади състезатели. Освен това има огромна промяна в маркетингово отношение, социални мрежи и популяризирането на всичко хубаво, което се случва в Левски. Добрите условия за тренировки са константа, която също има своя голям принос."

Жеков, който в момента е в щаба на националния селекционер Джанлоренцо Бленджини, се върна и по-назад във времето - към първите успехи на част от настоящите национални състезатели.

"От работата си в клуба никога няма да забравя първите ми финали с юноши старша възраст. Това беше в годината с Ковид, два месеца не можеше да се тренира. Финалите бяха през юли, момчетата дори бяха по-малки за тази възрастова група, но станахме шампиони в Бургас. 90 процента от тях сега са в националния отбор, в А или Б състава. Много ми е приятно да ги видя вече пораснали. Те и всички останали, които съм тренирал в “Левски”, са оставили отпечатък в мен и имат място в сърцето ми. На момчетата, с които работих през изминалия сезон, пожелавам да са здрави и да са здраво стъпили на земята, защото ги очаква труден преход към мъжкия волейбол. Надявам се да ги видя в националния отбор, както по-големите им батковци сега. Страхотни спомени имам и от работата си с Андреа Буратини през годините. Имаме толкова финали заедно във всички възрасти, пътувахме из България и спечелихме много шампионати. Радвахме се на плодовете на нашия труд и на реализирането на големия талант на тези момчета."

Пламен Константинов за Симеон Николов, Андрей Жеков, България и юбилея си в Русия
Пламен Константинов за Симеон Николов, Андрей Жеков, България и юбилея си в Русия

През новия клубен сезон Андрей Жеков ще работи и със "синия" юноша Симеон Николов.

"През новия сезон се връщам в Локомотив (Новосибирск), където бях през сезон 2022/2023 и спечелихме бронзовите медали. Очаквам плодотворна съвместна работа с Пламен Константинов и щаба, разбираме се добре. В отбора има известни промени, най-съществената е смяната на разпределителя - Симеон Николов. Очаквам период на начална адаптация. Основната част на отбора е солидна, надявам се това да помогне за по-бързата адаптация на Мони. През изминалата година спечелиха Купата на Русия, така че има трофей за защитаване, но ще се гони и добро представяне в първенството, което е приоритет на клуба", заяви Жеков.

"Искам да благодаря на всички в Левски София и да им пожелая да продължават да следват този път - да пишат волейболната История на бъдещето", завърши той.

