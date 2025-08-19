Пламен Константинов за Симеон Николов, Андрей Жеков, България и юбилея си в Русия

Бившият национален селекционер на България по волейбол Пламен Константинов и настоящ наставник на руския Локомотив Новосибирск говори пред Дарик за новия разпределител на клуба му Симеон Николов, завръщането на Андрей Жеков в щаба му, националния отбор на България и юбилея си в Русия.

За десетте години в Локомотив и завръщането на Андрей Жеков в щаба му

Андрей Жеков се завръща в Локомотив (Новосибирск)

Това ми е десетият сезон в Локомотив Новосибирск. Кръгла годишнина. Според мен е много в един клуб за един треньор. За състезател е по-лесно, но за един треньор да остане толкова дълго време сигурно е много.

Многото треньорски промени са свързани с това, че собствениците са по-големи специалисти от треньорите. Докато при нас има единомислие. Тъй като сме намерили една обща посока, най-вече със изпълнителния директор на клуба, свързано не само с резултати, но и с общото развитие на клуба, развитие на инфраструктурата му, създаване на, може би, най-добрата или една от най-добрите школи за подрастващи в Русия. И това естествено, изисква повече търпение и по-дълъг период от време, за да се реализира.

Пламен Константинов: Отхвърлил съм поне 10 оферти, за да остана в Локомотив (Новосибирск)

При нас в почти целия щаб имаме българи. Сега отново тази година Андрей Жеков се връща при нас в щаба. Така че през всичките тези години винаги има много българско присъствие не само на игрището, но и в щаба на клуба. Намерили сме единомислие в работата. Интересно ни е развитие на състезатели, техническата работа, не е само самите резултати на първия отбор. И в тази комбинация, аз мисля, че е много полезна и добре работеща. От друга страна, аз мисля, че също е много важно самата атмосфера вътре в един щаб. Тъй като имаме добро разбирателство, след като беше миналата година беше в Левски, реши Андрей да се завърне за още една година в Локомотив. За в бъдеще ще мислим, защото и на мен не ми изтича договора. Това ми е последния сезон от дългосрочния договор. След това ще трябва да водим нови разговори.

Тъй като е дългосрочен проект, това е малко по-ангажиращо. От една страна виждаш момчета, на които се залага и в младежкия отбор, които израстват, след това стигат някои до първият отбор. Това е една от причините да се задържим дълго тук. Аз съм имал и други предложения.

Аз такава организация, която сме направили в Локомотив и такава подкрепа от страна на ръководството във всяко едно отношение. Не говорим само за състезатели или за купуването на най-добрите състезатели в руското първенство или от чужбина. Естествено, че ние не сме най-богатия клуб от руското първенство. Имаме много стабилна финансова система и говорим, че се инвестира не само в състезатели, но и в инфраструктура.

Ако имам предложение да продължа работа със Локомотив Новосибирск, ще продължа работа с Локомотив. Ако не се договорим, тогава ще разглеждам вече други варианти, но аз мисля, че в тази ситуация трябва да се проявява и малко толерантност към тези хора. И лоялност, имайки предвид какво са направили през годините, не трябва да им се обръща гръб в първата по-сложна ситуация. Аз мисля, че трябва да сме коректни и трябва да сме лоялни към хората, които са направили някои неща за нас в живота."

Пламен Константинов: Нереално е да говорим за медал от световното

За новия разпределител на Локомотив - Симеон Николов

На нас ни се иска колкото е възможно по-рано и по-бързо да започнем работа с новия ни разпределител, защото най-сложното нещо във волейбола е когато смениш разпределителя да започнеш отначало, напасване с всички, но пък от друга страна му пожелавам колкото е възможно, по-късно да се присъедини към нас, защото това ще означава, че националния отбор на България е достигнал максимално до следващия фази в представянето си на Световното първенство", за Симеон Николов.

Моите прогнози са, че около 3 месеца ще имаме нужда от едно напасване. От опита ми предишни години, когато се сменя разпределител, винаги някакъв резултат се получава във втората половина на сезона или в крайната фаза, когато са плейофите и финали. По-трудно е да се очаква, че моментално всичко ще се случи и още от първите мачове ще се напаснат хората един със друг. Ще трябва да се прояви определено търпение, но ние вече сме минавали по този път, така че той ни е познат и в общи линии не залагам на някакви чудеса или на някакви фантазии, че ще се случи още от първия мач. Трябва да се прояви търпение в такива ситуации, когато се гради нов отбор.

Ние първо имахме разговори с опитни разпределители. Дълго време, даже около два месеца, водихме разговори с Де Чеко, който не можеше да вземе решение да остава в Модена или да сменя клуба. И в един момент просто преценихме, че няма за къде повече да чакаме толкова дълго да се вземе едно решение и отлагането му.

Разговарях и със Симеон, разговарях и с баща му по този въпрос. Разговарях и с ръководството на нашия отбор. Ние вече сме залагали на млади разпределители. Не ни е за първи път, не отдавна, преди няколко години заложихме по същия начин на един млад разпределител талантлив, който след нас отиде във Верона при Радо Стойчев. Така че предложих и на ръководството да заложим един млад талантив разпределител, който е Мони Николов.

Аргументът основният беше, че ние ще заложим на него като основен разпределител, а не като втори, както бяха получили предложения. На много места младите отиват така. Той имаше варианти в Италия, два-три отбора от добрите отбори, но никой не искаше да поеме риска веднага да заложи на него като основен разпределител. Нашият аргумент беше, че ние ще заложим на него като основен разпределител и това според мене натежа в крайна сметка в взимането на решението."

За договорката с Монтана и разследването срещу Василий Молотков

Тя продължава да е валидна, но въпросът е, че естествено не е възможно всяка година да излизат и да имаме подходящ състезател, който да се вписва и в това, което има нужда Монтана или някой друг български отбор. Идеята първоначалната ни беше Василий Молотков да остане поне още една година в българското първенство , но в крайна сметка получихме едно предложение от Париж - Пари Волей и даже и от ръководството предпочетоха той да направи една малка крачка напред. Френското първенство е малко по-силно от българското първенство и е доста изравнено, много подходящо за млади талантливи създатели, така че решихме да продължи кариерата си в Париж и тази година нямаше подходящ състезател, който да се впише в концепцията на Монтана.

Просто е ситуацията. Доверило се е на близки приятели. Помолили са го да ползват негов акаунт в една от бет компаниите. Дал е своя акаунт и от там се е направила връзката. При разследването се изясни, че момчето изобщо не е било на територията на Русия и не е участвал в някакви залагания. Намериха хората, които са участвали. Разследването приключи, наложени са санкции на други състезатели.

За националния отбор на България

Според мен като един млад отбор, националният отбор се развива. Мисля, че и при жените е подобна ситуацията. Там даже има някои по-опитни състезателки, които се върнаха в началото за първите турнири от Световната лига. Аз мисля, че вървим в някаква позитивна посока. Има развитие в отбора, има потенциал, но имаме и своите липси на определени постове, които до този момент така и не можем да запълним, което на моменти се оказва решаващо. Другото нещо, което е ключово, е да започнем да даваме по-стабилна игра, да показваме по-стабилна игра и да нямаме такива спадове от мач за мач.

Толкова противоречиви представения след един отличен мач да изиграем един много слаб, но това е свързано най-вече с младостта типично е за млади състезатели. И там трябва да се прояви търпение и да се върви крачка по крачка. Аз мисля, че има бъдеще този млад отбор. Пожелавам им успех на Световното.

Надявам се да минем групите на Световното, но груповата фаза в интерес на истината на нашата група са три отбора, които сме много изравнени в момента. Може би до някаква степен ще играе и ролята кой ще е в добър ден при преките сблъсъци. Трудно е да се направи една прогноза, но им пожелавам да продължат във фаза елиминации и Симеон Николов да дойде колкото е възможно по-късно. Пък ние вече ще намерим начин да го вписваме по-бързо.