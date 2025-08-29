Популярни
Росен Крумов: Ще скочат здраво

  • 29 авг 2025 | 07:49
  • 237
  • 0

Едноименният тим на Костинброд играе в Сапарева баня с местния Германея. Срещата е от петия кръг на Югозападната Трета лига.

„Контролата ни с Германея завърши наравно преди сезона. От началото на първенството са спечелили само две точки. Не обръщаме внимание на това. Със сигурност срещу нас ще излезе максимално амбициран млад отбор, който ще търси на всяка цена първа победа. Настройваме се за тежка битка. Ще направим възможното да я спечелим. Имам потенциал да го сторим“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, старши треньор на ОФК Костинброд.

