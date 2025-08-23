Костинброд представи ново попълнение

Популярни
  ОФК Костинброд
  • 23 авг 2025 | 11:26
ОФК Костинброд 2012 се подсили със Стоян Ел Хадж Гозе преди сблъсъка от четвъртия кръг на Югозападната Трета лига. В него „сините“ ще приемат у дома Пирин 1941 (Разлог) в събота, 23-ти август, от 18:00 часа.

Костинброд регистрира една победа в трите си двубоя до момента, но тя дойде именно вкъщи и беше с убедителното 5:3 над Пирин (Гоце Делчев).

Статистиката в съперничеството с Пирин (Разлог) е изцяло в полза на тима от Костинброд, който има 3 успеха в последните четири мача и не е побеждаван вече пет срещи от утрешния си опонент.

Новото попълннеие Стоян Ел Хадж Гозе е полузащитник, роден 2006-та година. Той идва от тима на Оборище (Панагюрище). Той бе картотекиран в последния момент и може да запише дебют в мача с отбора от Разлог.

За предстоящата среща старши треньорът на Костинброд Найден Спасов няма да може да разчита на наказания Асен Георгиев. Всички останали играчи са на линия.

