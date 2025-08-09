ОФК Костинброд бие в мач с осем гола

В Костинброд, едноименния тим надигра Пирин (Гоце Делчев) с 5:3. Срещата е от втория кръг на Югозападната Трета лига. Вихрено начало за селекцията на Росен Крумов. Не беше изминал и четвърт час от началото, а Крис Вълчинов, Даниел Васев и Радослав Василев вече бяха вкарали по един гол. Съотборникът им Християн Бориславов добави още един в 25-ата минута. Павел Головодов върна едно попадение до края на първата част. След почивката домакините намалиха темпото. Илия Карапетров беше точен за 4:2. Борислав Будинов обаче премахна окончателно интригата с пето попадение за домакините. В оставащото време, Головодов се разписа още веднъж.

Снимка: ofckostinbrod.com