ОФК Костинброд пропусна да разгроми Пирин (Разлог)

В Костинброд, едноименния тим се наложи с 2:0 над Пирин (Разлог) Срещата е от четвъртия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините започнаха разконцентрирано, но съперникът пропусна да ги накаже на два пъти. Постепенно футболистите на Костинброд взеха инициативата и зареди атака след атака към противниковата врата. Пропиляха обаче поне десетина голови положения. Материализираха предимството си едва след близо час игра. В 55-ата минута Божидар Йотов изведе Християн Бориславов, чийто удар обаче беше спасен. Последва обаче втори удар на Крис Вълчинов – 1:0. В последните минути на даденото от съдията продължение, Абдулас Мбоу реализира второто попадение.

Снимка: ofckostinbrod.com