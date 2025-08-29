Бешикташ уволни Солскяер след провала срещу Лозана

Популярни
Оле Гунар Солскяер напусна поста си като старши треньор на Бешикташ. Турският клуб отстъпи на Лозана с 0:1 в реванша от плейфите за класиране в основната фаза на Лигата на конференциите и след равенството в първия мач няма да играе в европейските клубни турнири през есента.

Малко след края на мача истанбулският гранд обяви прекратяването на договора с норвежкия специалист, който пристигна в клуба миналата година.

Под негово ръководство Бешикташ завърши на 4-то място в крайното класиране на турската Суперлига.

Солскяер е бил начело на Кардиф Сити, Молде и Манчестър Юнайтед.

