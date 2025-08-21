Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бешикташ
  3. Бешикташ иска нападател на Порто

Бешикташ иска нападател на Порто

  • 21 авг 2025 | 04:57
  • 516
  • 0
Бешикташ иска нападател на Порто

Бешикташ изглежда е хвърлил всичките си усилия в опит да привлече под наем нападателя на Порто Дениз Гюл. Централният нападател не получава достатъчно игрово време в състава на Франческо Фариоли, като се явява трети избор в атака след Саму Омородион и Люк де Йонг.

Турските медии съобщават, че клубът от Истанбул вече води преговори с ръководството на португалския тим за преотстъпването на нападателя. „Драконите“ обаче дават предимство на постоянен трансфер на стойност над шест милиона евро.

Вече са осъществени първоначални контакти между турските представители и ръководството на Порно, но към момента няма взето окончателно решение за бъдещето на младия централен нападател.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ман Сити удължава договора на Рико Люис

Ман Сити удължава договора на Рико Люис

  • 21 авг 2025 | 01:54
  • 730
  • 0
Има сделка: Езе избра Арсенал

Има сделка: Езе избра Арсенал

  • 21 авг 2025 | 01:33
  • 3776
  • 1
Моуриньо: Единият отбор дойде за равенство и го постигна

Моуриньо: Единият отбор дойде за равенство и го постигна

  • 21 авг 2025 | 01:03
  • 1067
  • 0
Бодьо/Глимт докосва мечтания дебют в ШЛ след домакински погром

Бодьо/Глимт докосва мечтания дебют в ШЛ след домакински погром

  • 21 авг 2025 | 00:47
  • 3498
  • 1
Селтик не успя да пречупи корави казахстанци

Селтик не успя да пречупи корави казахстанци

  • 21 авг 2025 | 00:08
  • 972
  • 0
Фенербахче не успя да вземе аванс преди тежката си визита на Бенфика

Фенербахче не успя да вземе аванс преди тежката си визита на Бенфика

  • 21 авг 2025 | 00:05
  • 1926
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарен край на световните предквалификации за България

Кошмарен край на световните предквалификации за България

  • 20 авг 2025 | 22:21
  • 27048
  • 60
Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

Руи Мота: На хартия Лудогорец е фаворит, но тук се играе трудно

  • 20 авг 2025 | 20:01
  • 15821
  • 21
Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

Веласкес разкри: Левски без двама основни футболисти срещу АЗ Алкмаар, още един играч "виси"

  • 20 авг 2025 | 16:17
  • 39971
  • 46
Един разгром и три равенства във втората вечер от плейофите в Шампионската лига

Един разгром и три равенства във втората вечер от плейофите в Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 23:59
  • 26939
  • 12
Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

Хулио Веласкес: АЗ Алкмаар е изключително ефективен в атака, няма напрежение в отбора

  • 20 авг 2025 | 16:30
  • 32449
  • 93
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Време е да започнем да работим, развълнуван съм за началото на Евролигата!

  • 20 авг 2025 | 19:14
  • 5732
  • 0