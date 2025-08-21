Бешикташ иска нападател на Порто

Бешикташ изглежда е хвърлил всичките си усилия в опит да привлече под наем нападателя на Порто Дениз Гюл. Централният нападател не получава достатъчно игрово време в състава на Франческо Фариоли, като се явява трети избор в атака след Саму Омородион и Люк де Йонг.

Турските медии съобщават, че клубът от Истанбул вече води преговори с ръководството на португалския тим за преотстъпването на нападателя. „Драконите“ обаче дават предимство на постоянен трансфер на стойност над шест милиона евро.

Вече са осъществени първоначални контакти между турските представители и ръководството на Порно, но към момента няма взето окончателно решение за бъдещето на младия централен нападател.