Изненада: феновете на Шкендия опънаха знамето на Албания, а не на Северна Македония в Разград

Феновете на северномакедонския шампион Шкендия опънаха знамето не на страната, която представляват в Европа, а това на Албания при пристигането си на стадиона в Разград за мача срещу Лудогорец.

Двата отбора излизат в среща веранш от плейофния кръг на Лига Европа. Първата среща в Северна Македония завърши 2:1 в полза на домакините.

Около 30-40 човека от запалянковците на Шкендия заеха местата си в сектора за гости, където изненадващо се появи флага не на Северна Македония, а на Албания.

Снимки: Борислав Трошев