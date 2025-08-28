Популярни
Изненада: феновете на Шкендия опънаха знамето на Албания, а не на Северна Македония в Разград

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 2138
  • 3

Феновете на северномакедонския шампион Шкендия опънаха знамето не на страната, която представляват в Европа, а това на Албания при пристигането си на стадиона в Разград за мача срещу Лудогорец.

Двата отбора излизат в среща веранш от плейофния кръг на Лига Европа. Първата среща в Северна Македония завърши 2:1 в полза на домакините.

Около 30-40 човека от запалянковците на Шкендия заеха местата си в сектора за гости, където изненадващо се появи флага не на Северна Македония, а на Албания.

Снимки: Борислав Трошев

