Грязин най-бърз в WRC2 в шейкдауна в Парагвай

Българският пилот Николай Грязин (Шкода) беше най-бърз в WRC2 в шейкдауна на рали „Парагвай“ днес. Грязин, който се върна в битката за световната титла в WRC2 и за когото това е трети номиниран старт постигна време 2.32,3 минути по етапа с дължина 4,92 км, като направи само две излизания.

Топ 4 допълниха другите претенденти за титлата – втори остана Гас Грийнсмит (Шкода), на 0,7 секунди, трети – Йоан Росел (Ситроен), на 1,1 секунда от Грязин и четвърти – Оливър Солберг (Тойота) – на 1,4 секунди от Грязин.

В теста преди старта на ралито Грязин направи обръщане по врати в отсечката, но нямаше поражения по колата, а след шейкдауна коментира, че уикендът ще е предизвикателен – както за пилотите, така и за инженерите, които отговарят за настройките на колите.

Рали „Парагвай“ е първото от последните 5 ралита този сезон в WRC, като начело е Солберг с 85 точки, следван от Росел с 82, Грийнсмит е 4-и с 57, а Грязин е 22-и, но е карал само в две номинирани ралита.

За Солберг това е шесто от общо 7 ралита, за Росел – също е шесто, а Грийнсмит дотук има 3 старта.

Ралито започва утре с петъчните 8 отсечки, като първата от тях стартира в 14 часа българско време.

Снимки: Imago