Грязин продължава битката за световната титла и в Чили

Българският пилот Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода Фабия RS Rally2) ще продължи битката за световната титла в WRC2 и във второто състезание в Южна Америка от сезона в Световния рали шампионат – „Чили“.

Ралито се отличава с етапи на голяма надморска височина, миналата година имаше отсечки с гъста мъгла, както и с изключително абразивна настилка, която унищожава гумите.

Парагвай събира Грязин и другите претенденти за титлата в WRC2

А заявките за рали „Чили“ обещават страхотна битка в WRC2, тъй като фаворитите вече привършват разрешените им седем ралита и ще се борят за победата. В Чили ще гледаме Оливър Солберг (Шкода), Йоан Росел (Ситроен), Гас Грийнсмит (Шкода), Ян Соланс (Тойота), Кайетан Кайетанович (Тойота), Емил Линдхолм (Шкода), Фабрицио Салдивар (Шкода), Диего Домингес (Тойота) и др.

Начело в класирането е Солберг с 85 точки, следван от Росел с 82, Роопе Корхонен (Тойота) с 69, Грийнсмит с 57 и др. След две номинирани ралита Грязин е 22-и с 15 точки.

Канкунен: Аз исках Ожие да кара до края на сезона