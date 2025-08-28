Хлъзгава отсечка изненада пилотите преди старта на рали "Парагвай"

Такамото Кацута (Тойота) записа най-доброто време в шейкдауна на рали „Парагвай“, 10 кръг от сезона в WRC. Състезанието дебютира тази година в световния шампионат и пилотите признаха, че са били изненадани от смяната на нивата на сцепление дори в късия днешен етап „Тринидад“ (4,92 км).

Кацута постигна 2.24,4 в третото си и последно минаване на отсечката, а след четвъртия си опит Адриен Фурмо (Хюндай) остана на 0,3 секунди от японеца. Повечето пилоти обясниха, че сцеплението се променя толкова бързо, че те невинаги успяват да реагират, като това понякога става от завой в завой.

Най-напред от претендентите за титлата днес завърши Ойт Танак (Хюндай), на 0,6 секунди зад Кацута, също с три минавания на етапа. Световният шампион Тиери Нювил (Хюндай) завърши 4-и, на 0,4 секунди от естонеца, като и той записа три минавания.

Следват Кале Рованпера (Тойота), равно време с това на Нювил, Елфин Еванс (Тойота), Себастиен Ожие (Тойота) и Сами Паяри (Тойота). Топ 10 допълниха двамата пилоти на М-Спорт Джошуа Макърлийн и Грегоар Мюнстер.

Снимка: Профил на WRC в Twitter