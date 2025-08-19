Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Местна звезда получава още един старт с Rally1 кола в Чили

Местна звезда получава още един старт с Rally1 кола в Чили

  • 19 авг 2025 | 21:54
Алберто Елер ще е единственото ново попълнение в групата на пилотите, състезаващи се с Rally1 автомобили в рали „Чили“, 11 кръг от Световния рали шампионат. Списъкът със заявки беше публикуван днес, а състезанието ще от 11 до 14 септември.

За Тойота ще карат претендентите за световната титла Елфин Еванс, Кале Рованпера и Себастиен Ожие, а другите две коли са за Такамото Кацута и Сами Паяри.

Атаката на Хюндай ще води четвъртият претендент за титлата Ойт Танак, заедно с настоящия световен шампион Тиери Нювил, който все още има шансове за титлата и Тиери Нювил.

За М-Спорт ще карат Грегоар Мюнстер, Джошуа Макърлийн и Елер, който миналата година се състезава в WRC2 в домашния си старт, като завърши 15-и в генералното класиране и 8-и в WRC2. Елер се състезава с Пума Rally1 в рали "Чили" през 2023 година, като пак остана 15-и и завърши по системата Супер рали след две спукани гуми, няколко завъртания и повреда в управлението след удар в голям камък.

Елер има две титли на Чили – през 2016 и 2022 година, а през миналия сезон остана втори в националния шампионат с 2 победи.

Снимки: Gettyimages

