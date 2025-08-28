Ето всички участници в Шампионската лига и разпределението по урни

След изиграването на днешните реванши от Шампионската лига вече знаем имената на всички участници в основната фаза на турнира. По всичко личи, че предстои един доста любопитен сезон с участието на няколко дебютанти, но и на много от европейските грандове, които ще влязат в люта битка за трофея.
Жребият за тази фаза ще бъде теглен в четвъртък, 28 август, в Монако. Процедурата пък ще бъде абсолютно същата като миналата година, като компютър ще разпределя отборите по специална схема, като всеки участник ще играе по два мача с отбори от всяка урна, а тимове от една и съща държава не могат да се срещат в тази фаза на турнира.
Ето и урните за жребия:
Първа урна:
Реал Мадрид
Манчестър Сити
Байерн (Мюнхен)
Ливърпул
Пари Сен Жермен
Интер
Челси
Борусия (Дортмунд)
Барселона
Втора урна:
Арсенал
Байер (Леверкузен)
Атлетико (Мадрид)
Аталанта
Виляреал
Ювентус
Айнтрахт (Франкфурт)
Бенфика
Брюж
Трета урна:
Тотнъм
ПСВ Айндховен
Аякс
Наполи
Спортинг (Лисабон)
Олимпиакос
Славия (Прага)
Бодьо/Глимт
Марсилия
Четвърта урна:
Пафос
Монако
Галатасарай
Кайрат
Юнион Сен-Жила
Атлетик Билбао
Нюкасъл
Карабах
Копенхаген