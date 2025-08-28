Ето всички участници в Шампионската лига и разпределението по урни

След изиграването на днешните реванши от Шампионската лига вече знаем имената на всички участници в основната фаза на турнира. По всичко личи, че предстои един доста любопитен сезон с участието на няколко дебютанти, но и на много от европейските грандове, които ще влязат в люта битка за трофея.

Жребият за тази фаза ще бъде теглен в четвъртък, 28 август, в Монако. Процедурата пък ще бъде абсолютно същата като миналата година, като компютър ще разпределя отборите по специална схема, като всеки участник ще играе по два мача с отбори от всяка урна, а тимове от една и съща държава не могат да се срещат в тази фаза на турнира.

🚨 CHAMPIONS LEAGUE POTS ARE SET!



✅ All 36 clubs have been confirmed!



Ето и урните за жребия:

Първа урна:

Реал Мадрид

Манчестър Сити

Байерн (Мюнхен)

Ливърпул

Пари Сен Жермен

Интер

Челси

Борусия (Дортмунд)

Барселона





Втора урна:

Арсенал

Байер (Леверкузен)

Атлетико (Мадрид)

Аталанта

Виляреал

Ювентус

Айнтрахт (Франкфурт)

Бенфика

Брюж





Трета урна:

Тотнъм

ПСВ Айндховен

Аякс

Наполи

Спортинг (Лисабон)

Олимпиакос

Славия (Прага)

Бодьо/Глимт

Марсилия





Четвърта урна:

Пафос

Монако

Галатасарай

Кайрат

Юнион Сен-Жила

Атлетик Билбао

Нюкасъл

Карабах

Копенхаген