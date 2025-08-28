Историческа промяна, свързана с финала в Шампионската лига

УЕФА обяви днес в официалния си сайт историческа промяна, свързана с финала на Шампионската лига на 30 май 2026 г. (събота) в Будапеща. Началото на големия мач ще бъде изместено доста по-рано и ще бъде в 18:00 часа централно европейско време - съответно 19:00 часа българско, като идеята е това да бъде така и в бъдеще, що се отнася до последния и най-важен мач в турнира на богатите.

Решението има за цел да подобри цялостното преживяване на мача за феновете, отборите и градовете домакини чрез оптимизиране на логистиката и операциите, като същевременно предоставя няколко осезаеми ползи.

Целта е феновете, много от които са семейства и деца, да бъдат улеснени в присъствието си на най-големия и най-важен клубен футболен мач на сезона. За пътуващите привърженици това ще означава по-добър достъп до обществения транспорт – особено след мача – и по-безопасно и удобно пътуване от стадиона. За градовете домакини това ще увеличи положителното икономическо въздействие на събитието, като даде възможност на феновете да продължат празненствата си, аргументират се още от УЕФА.

Новото начало на мача съвпада и с по-достъпен прозорец за излъчване, което помага на финала да достигне до още по-широка телевизионна и дигитална аудитория по целия свят, с особен акцент върху привличането на по-младите зрители.

„С тази промяна поставяме преживяването на феновете в центъра на нашето планиране. Финалът на Шампионската лига е връхната точка на футболния сезон, а новото начало на мача ще го направи още по-достъпен, приобщаващ и въздействащ за всички участници.

Докато начало в 21:00 часа централно европейско време е подходящо за мачове в средата на седмицата, по-ранното начало в събота за финала означава по-ранно приключване – независимо от продълженията или дузпите – и дава възможност на феновете да се насладят на остатъка от вечерта с приятели и семейство, обсъждайки мача на сезона“, заявява и президентът на УЕФА Александър Чеферин.

От УЕФА напомнят още, че от 2010 г. финалът за Шампионската лига винаги е в съботен ден, което се е доказало като успешно решение за ангажираността на феновете и допринася за глобалния растеж на европейските клубни състезания.