Шумахер не се отказва от думите си за Строл въпреки бойкота на Астън Мартин

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер каза това, което всички си мислят по адрес на Ланс Строл и обясни, че Астън Мартин иска да спечели световната титла, то трябва да освободи сина на собственика. Ралф коментира действията на Лорънс Строл пред вестник Bild наскоро и тогава обясни какво трябва да е решението за Строл-младши.

„Ако той наистина иска да спечели световната титла, трябва да освободи сина си“, заяви Шумахер, който след това допълни, че коментарите на Ланс относно поведението и представянето на AMR25 по време на състезанието на „Силвърстоун“ са „напълно неприемливи“. Строл не спря да се оплаква от колата и според Ралф, това не се отразява добре на екипа, който е вложил толкова много в създаването и развитието на автомобила.

Бергер: Хамилтън е свикнал да е №1, сега Леклер е пред него

В резултат на това, в Астън Мартин решиха да бойкотират Ралф и Sky Германия по време на Гран При на Унгария.

Сега Ралф обясни, че с промените в правилата и очакваното подобрение на колата на Астън Мартин Фернандо Алонсо и Ланс Строл може да имат по-добър шанс догодина. Но като цяло даде да се разбере, че мнението му за канадеца не се е променило.

Кадилак започва тестове с болид на друг отбор, най-вероятно Ферари

„Когато коментирах Строл, имах предвид, бъдещето след 2026 – уточни Ралф. – Фернандо Алонсо е вече на такава възраст, че спокойно можем да кажем, че той няма да остане във Формула 1 в следващите 10 години. Същото важи и за Ланс Строл, който има катастрофални резултати в квалификациите. Това е реалността, въпреки че понякога той се представя добре в състезанията.

„Ако искаш силен сезон и евентуално да се бориш за световната титла, то значи имаш нужда от по-силни пилоти. Това е моето мнение и аз не се отказвам от него. Смятам, че с това, с което разполага в момента Астън Мартин, тимът няма да може да се бори в челото на класирането. Строл се справя добре с оглед възможностите на колата, записва добри представяния, но на края разликата пак ще е голяма.“

Шумахер: Ако Строл иска да направи Астън Мартин шампион, трябва да разкара сина си

Снимки: Gettyimages