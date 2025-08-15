Шумахер: Ако Строл иска да направи Астън Мартин шампион, трябва да разкара сина си

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер посъветва собственика на отбора на Астън Мартин Лорънс Строл да изгони сина си Ланс от тима, ако иска да го направи шампионски състав.

Ланс Строл кара за екипа от Силвърстоун от началото на 2019 година насам. В момента той си партнира с двукратния световен шампион Фернандо Алонсо, чието представяне, особено в квалификациите, е много по-добро от това на канадеца. Последният случай, в който Строл беше по-напред на стартовата решетка без наказания, беше на „Силвърстоун“ миналата година.

Астън Мартин постига сериозен прогрес с колата за 2026?

„Ако той (Лорънс Строл) наистина иска да направи отбора си шампионски, той трябва да освободи сина си. Ланс е загубил 27 поредни квалификации от Фернандо и това казва всичко“, заяви Шумахер пред BILD.



„Бащата трябва да прецени дали да следва чувствата си, или да гледа реално на нещата. Ако той е сериозен, той ще трябва напълно да преосмисли пилотския си състав за 2026 година. Мисля, че той знае това, но решението няма да е лесно за него“, добави още германецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages