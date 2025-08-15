Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шумахер: Ако Строл иска да направи Астън Мартин шампион, трябва да разкара сина си

Шумахер: Ако Строл иска да направи Астън Мартин шампион, трябва да разкара сина си

  • 15 авг 2025 | 14:58
  • 329
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер посъветва собственика на отбора на Астън Мартин Лорънс Строл да изгони сина си Ланс от тима, ако иска да го направи шампионски състав.

Ланс Строл кара за екипа от Силвърстоун от началото на 2019 година насам. В момента той си партнира с двукратния световен шампион Фернандо Алонсо, чието представяне, особено в квалификациите, е много по-добро от това на канадеца. Последният случай, в който Строл беше по-напред на стартовата решетка без наказания, беше на „Силвърстоун“ миналата година.

Астън Мартин постига сериозен прогрес с колата за 2026?
Астън Мартин постига сериозен прогрес с колата за 2026?

„Ако той (Лорънс Строл) наистина иска да направи отбора си шампионски, той трябва да освободи сина си. Ланс е загубил 27 поредни квалификации от Фернандо и това казва всичко“, заяви Шумахер пред BILD.

„Бащата трябва да прецени дали да следва чувствата си, или да гледа реално на нещата. Ако той е сериозен, той ще трябва напълно да преосмисли пилотския си състав за 2026 година. Мисля, че той знае това, но решението няма да е лесно за него“, добави още германецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Победителят от 2024 спечели квалификационния етап в рали “Барум”

Победителят от 2024 спечели квалификационния етап в рали “Барум”

  • 15 авг 2025 | 13:13
  • 1343
  • 0
Гран При на Португалия пред завръщане във Формула 1

Гран При на Португалия пред завръщане във Формула 1

  • 15 авг 2025 | 12:56
  • 1229
  • 0
Естебан Окон сбъдна най-щурата си детска мечта

Естебан Окон сбъдна най-щурата си детска мечта

  • 15 авг 2025 | 12:41
  • 1131
  • 0
Марк Маркес с летящ старт на уикенда в Австрия

Марк Маркес с летящ старт на уикенда в Австрия

  • 15 авг 2025 | 12:39
  • 1244
  • 0
Двете неща, които Алекс Маркес трябва да подобри до края на сезона в MotoGP

Двете неща, които Алекс Маркес трябва да подобри до края на сезона в MotoGP

  • 15 авг 2025 | 11:52
  • 511
  • 0
Винялес получи зелена светлина да стартира уикенда в Австрия

Винялес получи зелена светлина да стартира уикенда в Австрия

  • 15 авг 2025 | 11:06
  • 414
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 2339
  • 2
Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 17986
  • 26
Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"

Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"

  • 15 авг 2025 | 13:14
  • 9149
  • 29
Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

  • 15 авг 2025 | 15:13
  • 500
  • 0
Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

  • 15 авг 2025 | 14:10
  • 7406
  • 6
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 12802
  • 10