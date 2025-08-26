Селекционерът на Испания преди мача с България: Съперниците в групата са много силни

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте призова да няма подценяване на съперниците в предстоящите квалификации за Мондиал 2026. Европейският първенец стартира с гостуване на България в София на 4 септември, а три дни по-късно ще спори с Турция в Коня. Последният отбор в групата е Грузия. Директно за финалите се класира само победителят, а вторият в класирането ще играе бараж.

Ето какво заяви Де ла Фуенте в интервю пред Националното радио на Испания:

Как виждате групата в квалификациите за Световното първенство?

Не знам дали ще е най-трудната, но имаме много конкурентни съперници. Битката на национално ниво е сериозна. Освен това септември винаги е много труден месец за футболистите. Идват след лято, сменили са клубове, някои още не са дебютирали… Това е сложен месец за такива мачове и изисква от футболистите веднага да играят на високо ниво. Въпреки това този отбор е ненаситен и това ми дава голямо спокойствие.

Испания и Аржентина ли са фаворити на Мондиала?

Да печелиш е много трудно. А да победиш отбори на такова ниво е още по-сложно. Не трябва да се допускат грешки. Важното е да се чувстваме способни да се борим за световна титла. Ще работим много през месеците, които ни остават. Трябва да имаме и късмет да няма контузии.

За списъка с повиканите

(Имената на извиканите ще станат ясни на 29 август - б.р.) В последния момент винаги се случват неща… Виждаме, че отпадат футболисти. Нека сме спокойни, защото има много добри играчи и заместници на всички позиции. Знаем как работи футболът. Всеки член на щаба отговаря за определена позиция, представяме играчите и след това решаваме . Търсят се футболисти, които се състезават на високо ниво и се гордеят, че го правят с националния отбор. Няма значение къде играят. В Комо има много добри испански футболисти. Сеск е много умен. И двамата сме любители на това да търсим добър футбол. Мората е фантастичен, изключителен футболист. Той ни дава много както на терена, така и извън него. Винаги трябва да се взема предвид. Трябва да се признае всичко, което е направил за националния отбор.

Настъпи ли моментът на Жоан Гарсия?

Не е лесно да попаднеш сред 23-мата футболисти. Трудно е да извадиш някой от групата. В Топ 10 на вратарите в света има шестима или седмина испанци. Но пък може и Жоан да попадне в групата. Не е заради факта, че е в Барселона, защото в Еспаньол се справи много добре. Запознах се с него, когато беше на 18–19 години. Знам потенциала му от предишни сезони.



Той ли ще бъде вратарят на следващото десетилетие?

Арнау също е страхотен вратар, който не е имал достатъчно възможности. По-младите по принцип имат повече перспектива. Унай Симон, Давид Рая, Роберт Санчес, Алекс Ремиро също имат много качества. Жоан е много добър.

Какво мислите за партито на Ламин Ямал за рождения му ден?

Ламин е момче на 18 години, но много зряло. Той живее футбола много интензивно и знае как да понесе толкова сложна ситуация като дебюта си за националния отбор на 16 години. Понякога говорим за по-малко приятните неща във футбола, когато всъщност трябва да предаваме ценностите, които той носи. Ламин е готов да се жертва… Той е гений във футбола. Трябва да се съсредоточим повече върху това, отколкото върху това дали си е купил кола, мотор или дали го виждат с приятелка. Ламин не е направил нищо, за което може да бъде укорен.



Ямал и Меси? Ще има ли приемственост между двамата?

Пред себе си Ламин има велик пример, в който да се огледа. Той трябва да попие всичко, което е направил Меси. Дано да можем да се наслаждаваме на Ламин в същата светлина, в която сме се наслаждавали и на Меси.

Може ли Карвахал да се върне?

Днес говорих с него. Обичайно разговарям с доста футболисти. Говорих с него и когато се появи отново на Световното клубно първенство. Най-важното за Дани или за футболисти като Родриго не е да играят през септември, а да са във форма за Световното първенство. Не трябва да се бърза. Те са богатство за националния отбор и ще бъдат ключови на Мондиала. Не трябва да се прибързва с пускането им сега. Възможно е да е в групата, а може и да не е. Винаги сме ценили здравето на играча и няма да поемем никакъв риск. Ако играе, то ще е само без риск.



По-добре ли е, че беше решен и въпросът с бъдещето на Нико Уилямс?

Винаги съм им казвал, че когато са тук, футболистите трябва да мислят за своя отбор, а в този момент това е националният. Никога не говоря за ситуацията им в клубовете. Това ми дава сила да изисквам от тях, когато са тук.

Харесва ли ви Реал Мадрид на Чаби Алонсо?

Аз съм почитател на Анчелоти. В Реал Мадрид той свърши работа не просто на високо ниво, а дори отвъд това. При Чаби има по-висока преса и опит за повече контрол над топката. Всеки треньор има своите виждания. Промените се виждат. Нито по-добре, нито по-зле. Ще трябва да видим резултатите. Познавайки Чаби, тук той ще свърши огромна работа.

Как гледате на Дийн Хаусен?

Той е много смел, но трябва да продължи да се усъвършенства, да расте, да узрява. Ако няма контузии, ще бъде много важен футболист за своя клуб и за националния отбор.

Може ли да извикате и Алваро Карерас от Реал Мадрид?

Алваро е в разширените списъци, още откакто е в Бенфика. Наблюдаваме 60–70 футболисти. Важно е да си там. Не заради това, че сега е в Реал Мадрид, може да бъде повикан – ние го следим още от времето му в Бенфика. Познаваме много добре футболистите отдавна.