Спартак (Варна) празнува 107 години от създаването си

  • 28 авг 2025 | 11:33
  • 91
  • 1

На днешния ден Спартак (Варна) празнува годишнина от основаването си. На 28 август 1918 година се създава клуба, а по този повод “соколите” пуснаха специален пост в социалните мрежи.

Славен ветеран празнува в деня на създаването на Спартак (Варна)
Славен ветеран празнува в деня на създаването на Спартак (Варна)

Ето какво пишат те:

Честит празник, Соколи!

Днес нашият любим клуб навършва 107 години! Повече от един век Спартак Варна дарява радост, гордост и незабравими емоции на поколения привърженици.

Спартак Варна е клуб с богати традиции в българския футбол – паметни участия в елита, мачове в европейските клубни турнири и шампионска купа на България.

А зад всички тези успехи винаги е била нашата вярна публика – сърцето и силата на Спартак Варна.

Историята ни познава както славни върхове, така и трудни моменти – какъвто е и днешният. Но нека помним: Спартак Варна го е имало преди нас, ще го има и след нас – въпреки всичко!

Честита годишнина, спартаклии!

Вчера. Днес. Утре. Спартак Варна – завинаги!

