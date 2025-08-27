Популярни
  Шеф на "соколите" призна за 1 милион лева задължения

  27 авг 2025
  • 851
  • 0

Председателят на Управителният съвет на Спартак (Варна) Алекс Илиев се надява хубавите дни за клуба и отбора да предстоят.

"Началото на сезона е добро. Имаме силна комуникация помежду си - ръководители, треньори и играчи. Стараем се те да не усещат несгодите, с които се борим. Направили сме така, че всеки един лев, който влиза под някаква форма в клуба, отива първо за футболистите. За да успеем да им покриваме възнагражденията и премиите. Вече сме разплатили една заплата, сега ще издължим и текущата. Тези момчета не стоят гладни. Даваме лични средства. Нямаме директори. Ние като УС, една част от нас, сме поели абсолютно всяка една функция, която може да има в един клуб. Което е голямо перо. Оттам се спестяват доста пари, защото в нашата държава гледаме да има само директори. Колкото повече, толкова по-добре. И колкото по-голяма заплата им се дава, толкова са по-качествени и толкова по няма резултати", започна с лека ирония пред "Тема Спорт" Илиев.

"Не е толкова страшно това, което ни липсва в момента на база месечни разходи. Страшно е това, което са ни оставили като дългове и трябва да разплащаме. Имаме 960 хиляди лева, може да са минали и един милион, задължения към футболисти и персонал. Дори и да ги разсроча, както искат повечето, те ги има, остават си. Парите към НАП също не могат да се избегнат. Там разчитам вече и на разбиране от общината, за да олекотим малко всички тези задължения", добавя общинският съветник.

"Ако клубът беше останал под старата форма на управление, може би вече Спартак щеше да е приключил с футбола. Сега дадохме живот още известно време", сподели още Алекс Илиев.

