Лудогорец III подчини Фратрия II

  27 авг 2025
Лудогорец III (Разград) надви у дома Фратрия II (Варна) с 1:0 за втора поредна победа. Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига. Влезлият като резерва Исмет Хасан реализира единственото попадение в 56-ата минута. Домакините започнаха силно. Към средата на полувремето настана равновесие. След 35-ата минута, гостите заиграха по-добре и пропуснаха да вкарат. След почивката, разградския тим проведе опасни атаки и можеше да вкара още голове. Съперникът му опитваше да се надиграва и имаше една голова възможност пред противниковата врата.

