Устрем удари дубъла на Фратрия

В Старо Оряхово, Устрем (Дончево) спечели гостуването си на Фратрия II (Варна) с 4:2. Срещата е от първия кръг на Североизточната Трета лига. Иван Скоропишний откри за домакините в 7-ата минута след пас на Иван Павлов. Дейвид Венциславов възстанови равенството в 28-ата минута. След почивката, футболистите от Варна повече владееха топката. Валери Дойчев обаче ги наказа като прехвърли вратаря им – 1:2 в 53-ата минута. Десетина по-късно Калоян Кръстев реализира трето попадение за гостите. В 75-аата минута Никола Захариев се възползва от пас на Иван Павлов и върна интригата – 2:3. Накрая, Дамян Петров вкара четвъртия гол за Устрем.