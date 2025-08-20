Лудогорец III подчини Рилци

Лудогорец III (Разград) надви Рилци с 1:0 в Добрич. Срещата е от първия кръг на Североизточната Трета лига. Домакините започнаха обещаващо с два пропуска в началните минути. След това обаче утихнаха. Наско Янев осигури успеха за селекцията на Христо Златински с гол в 15-ата минута. Футболистите му контролираха мача и заслужено стартираха в първенството с три точки. Рилци доигра последния четвърт час с намален състав, защото футболиста му Георги Минчев получи втори жълт и червен картон.

Снимка: fcriltsi.com