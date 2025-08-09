Популярни
  2. Черно море II
  3. Дубълите на Черно море и Фратрия си вкараха по два гола

Дубълите на Черно море и Фратрия си вкараха по два гола

  • 9 авг 2025 | 12:18
  • 406
  • 0
Дубълите на Черно море и Фратрия си вкараха по два гола

2:2 приключи приятелската среща между варненските Черно море II и Фратрия. Стана интригуваща контрола. Стефан Стефанов осигури аванс от два гола на Фратрия още до 13-ата минута. Отговорът на „моряците“ дойде след почивката, когато попаденията на Кристиан Михайлов и Никола Недков възстановиха равенството. Голмайсторът Стефанов и Николай Костадинов пропиляха по една дузпа за двата отбора. Последният и Тони Михайлов уцелиха по веднъж гредите на Фратрия. Футболистите на Черно море направиха още пропуски, като най-фрапантните бяха на Тони Михайлов.

Снимка: fcfratria.com

