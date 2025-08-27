Популярни
  Куриозна травма извади национал на Черна гора от мача с Германия

Куриозна травма извади национал на Черна гора от мача с Германия

  • 27 авг 2025 | 20:46
Куриозна травма извади национал на Черна гора от мача с Германия

Национал на Черна гора пропусна първия мач на тима си на започналото днес Европейското първенство заради контузия. Гардът Владимир Михайлович бе аут от двубоя с Германия, но по-интересното в случая е как играчът е получил травмата.

Михайлович се е контузил по-рано това лято, докато е бил на плажа. Там 35-годишният ветеран е настъпил морски таралеж и е получил нараняване на крака. Раната явно е била подценена от черногореца, но се е оказала по-сериозна от очакванията и като превантивна мярка той отпадна от срещата със световните шампиони.

Германия започна с гръмка победа на Европейското
Германия започна с гръмка победа на Европейското

В лагера на Черна гора се надяват Михайлович да е готов за игра за втория мач на отбора на първенството - срещу Литва.

Снимки: Imago

