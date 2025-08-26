Везенков и съотборниците му в Олимпиакос избраха номерата на екипите си за новия сезон

Играчите на Олимпиакос избраха номерата на фланелките си за сезон 2025/26. "Червено-белите" обявиха номерата, които ще носят техните състезатели през новия сезон. Основният въпрос беше свързан с новопривлечените играчи, тъй като никой друг не е променил номера си за предстоящата година. Това означава, че българската суперзвезда Александър Везенков ще продължи да играе с №14 и през новия сезон.

Ето и пълния списък с номерата на играчите:

#0 Томас Уокъп

#2 Кийнън Еванс

#3 Тайсън Уорд

#4 Йоргос Бурнелес

#5 Янулис Ларендзакис

#6 Шейвън Лий

#10 Мустафа Фал

#14 Александрос Везенков

#16 Костас Папаниколау

#21 Омирос Неципоглу

#22 Тайлър Дорси

#25 Алек Питърс

#33 Никола Милутинов

#37 Костас Адетокунбо

#45 Донта Хол

#77 Шакил МакКисик

#94 Еван Фурние

Треньор: Йоргос Барцокас.