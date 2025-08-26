Везенков и съотборниците му в Олимпиакос избраха номерата на екипите си за новия сезон

Играчите на Олимпиакос избраха номерата на фланелките си за сезон 2025/26. "Червено-белите" обявиха номерата, които ще носят техните състезатели през новия сезон. Основният въпрос беше свързан с новопривлечените играчи, тъй като никой друг не е променил номера си за предстоящата година. Това означава, че българската суперзвезда Александър Везенков ще продължи да играе с №14 и през новия сезон.
Ето и пълния списък с номерата на играчите:
#0 Томас Уокъп
#2 Кийнън Еванс
#3 Тайсън Уорд
#4 Йоргос Бурнелес
#5 Янулис Ларендзакис
#6 Шейвън Лий
#10 Мустафа Фал
#14 Александрос Везенков
#16 Костас Папаниколау
#21 Омирос Неципоглу
#22 Тайлър Дорси
#25 Алек Питърс
#33 Никола Милутинов
#37 Костас Адетокунбо
#45 Донта Хол
#77 Шакил МакКисик
#94 Еван Фурние
Треньор: Йоргос Барцокас.