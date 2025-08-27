Ден 4 на US Open: Джокович открива програмата на “Артър Аш”, Алкарас ще играе в праймтайма

Новак Джокович продължава похода си към 25-а титла от Големия шлем. Съперник на сърбина във втория кръг на US Open ще бъде американецът Закари Свайда. Двамата ще открият програмата на стадион "Артър Аш".

В първия кръг Джокович победи 19-годишния Лернер Тиен в три сета. Във втория кръг го очаква още един младок. Закари Свайда е на 22 години и в момента е 145-и в световната ранглиста. Това ще бъде първата среща между двамата.

“Познавам го отпреди, разбира се. Не толкова добре, но сме тренирали заедно няколко пъти, докато той беше още млад, един от по-перспективните американски играчи - каза Новак. Джокович е наясно, че ако иска да се класира за следващия кръг на турнира, трябва да се подготви добре, като ще трябва да обърне специално внимание на физическата си подготовка.

Мачът започва в 11:30 часа местно време и като се има предвид, че в Ню Йорк от дни е голяма жега и че температурата ще бъде изключително висока и днес, този начален час едва ли се харесва на Джокович.

Във втория мач на “Артър Аш” зрителите ще гледат миналогодишната финалистка Джесика Пегула и Анна Блинкова.

Вечерната сесия е запазена за 2-рия в схемата при мъжете Карлос Алкарас и водачката на основната схема при дамите Арина Сабаленка.

Карлитос преодоля с лекота Райли Опелка на старта, а в ранните часове утре ще се изправи срещу италианеца Матия Белучи.

Програмата ще закрият лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка и Полина Кудерметова.

На “Луис Армстронг” първи ще играят шампионката от US Open 2021 Ема Радукану и Джанис Тжен.

След тях е мачът между първата ракета на домакините Тейлър Фриц и Лойд Харис.

В първия двубой от вечерната серия Джазмин Паолини ще премери сили с Ива Йович.

След тях другият любимец на местната публика Бен Шелтън, който в момента заема рекордното за него шесто място в световната ранглиста, ще срещне бившия полуфиналист в Ню Йорк Пабло Кареньо Буста.

Интересно ще бъде и на Grandstand. Там програмата започва с изцяло американски сблъсък между поставената под №10 Ема Наваро и Кейти Макнали.

Следва мачът между Жоао Фонсека и 21-вия в схемата Томаш Махач.

В третата среща там поставеният под №17 Франсис Тиафо ще играе Мартин Дам.

Програмата ще закрият 5-ата при жените Мира Андреева и Анастасия Потапова.

От поставените при мъжете днес ще играят още 11-ият Холгер Руне, 12-ият Каспер Рууд, 16-ият Якуб Меншик, 18-ият Алехандро Давидович Фокина, 20-ият Иржи Лехечка, 30-ият Брендън Накашима и 32-рият Лучано Дардери.

При дамите са 9-ата Елена Рибакина, 16-ата Белинда Бенчич, 17-ата Людмила Самсонова, 19-ата Елизе Мартенс, 25-ата Йелена Остапенко, 31-вата Лейла Фернандес, 32-рата МакКарти Кеслър