  3. Ема Радукану се класира за третия кръг на Откритото първенство на САЩ

  • 28 авг 2025 | 02:25
Британската тенисистка Ема Радукану победи индонезийката Джанис Чен – 6:2, 6:1 във втория кръг на Откритото първенство на САЩ. Мачът продължи 1 час и 1 минута.

Радукану записа 8 аса, не допусна двойни грешки и реализира 4 от 6 точки за пробив. Съперничката ѝ имаше 1 ас, 2 двойни грешки и нямаше възможност за брейк.

В следващия кръг на турнира от Големия шлем в Ню Йорк 22-годишната британка ще се изправи срещу Елена Рибакина (Казахстан).

Номер 10 в схемата Ема Наваро от САЩ също намери място в следващата фаза, след като се наложи над сънародничката си Кейти МакНали – 6:2, 6:1.

Снимки: Gettyimages

