Изненада в частта от схемата на Новак: 11-ият поставен отпадна, и то от квалификант!

  • 28 авг 2025 | 09:55
Холгер Руне, най-добрият тенисист на Дания и 11-и поставен на US Open, приключи участието си още във втория кръг на последния за сезона турнир от Големия шлем. Той беше победен от германеца Ян-Ленард Щруф със 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5 след три часа и 28 минути игра.

Двамата изиграха мача си на корт №17 в комплекса, който се намира близо до парка „Корона“, където феновете често пушат марихуана, така че миризмата се усеща на всички кортове, но на този – особено силно. Преди две години Александър Зверев, след свой мач на US Open, изигран именно на корт 17, заяви, че през цялото време се е чувствал „сякаш е в хола на Снуп Дог“. Тази специфична атмосфера обаче не попречи на Щруф да поднесе изненадата.

"Атмосферата беше луда! Наслаждавах се. Беше брутална битка", заяви Ян-Ленард Щруф

Срещу 11-ия в света германецът беше смятан за аутсайдер. Руне обаче не намери решение срещу неговата борбеност. Неудържимото желание за победа донесе на Щруф триумф в тайбрека на първия сет. След това и двамата играчи оказаха яростна съпротива. Щруф нямаше шансове във втория сет, след което Руне беше по-добър с един пробив в третия, за да може високият германец да се върне в мача. Петият сет беше истински трилър с щастлив край за Щруф, който направи решителния пробив при резултат 6:5.

Този успех е още по-значим, тъй като на четвъртата ракета на Германия за първи път от доста време се наложи да премине през квалификациите. Мачът срещу Руне беше вече пети за него в Ню Йорк. Сега той за трети път достига до третия кръг, след като го направи през 2018 и 2020 г. Същевременно той стана и най-възрастният германец в историята, победил играч от топ 20 на турнир от Големия шлем. Припомняме, че Щруф е на 35 години.

„Искате да кажете, че съм стар!?“, каза през смях 144-ият тенисист в света, след което добави по-сериозно: „Горд съм, че на 35 години играя такъв тенис. Надявам се да продължа по същия начин.“

В третия кръг Щруф го очаква сблъсък с американеца Франсис Тиафо.

