  3. Сабаленка се справи с Кудреметова по пътя към третия кръг

  • 28 авг 2025 | 06:34
Световната номер 1 при жените Арина Сабаленка достигна до третия кръг на US Open, побеждавайки рускинята Полина Кудерметова в два сета - 7:6(4), 6:2 за час и половина игра. Така тя продължи защитата на титлата си.

Срещата започна с фалстарт за Сабаленка, която допусна пробив още при първото си подаване. Тя обаче бързо се окопити и още в следващия гейм върна пробива за 1:1.

След това двете тенисистки печелеха сравнително лесно своите подавания, като единствено в 11-ия гейм имаше повече интрига, когато Сабаленка трябваше да спасява два брейкпойнта, но се справи. Впоследствие сетът стигна до тайбрек, който бе спечелен от беларускинята със 7:4 точки.

Във втория сет Сабаленка вече намери своята игра и доминираше на корта. Тя направи два пробива, които и стигнаха, за да вземе сета и мача с 6:2 в своя полза.

Така Арина достигна до третия кръг в надпреварата и там ще се изправи срещу канадката Лейла Фернандес.

Снимки: Gettyimages

