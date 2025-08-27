Лаури Марканен герой за Финландия в скандинавското дерби

Финландия започна с драматичен успех участието си на ЕвроБаскет 2025. Един от домакините на шампионата на Стария континент се наложи с 93:90 над Швеция. Скандинавското дерби предложи много емоции на зрителите в залата в Тампере, но в края финландците показаха по-здрави нерви и измъкнаха победата.

Над всички за домакините беше Лаури Марканен. Звездата на тима завърши с 28 точки, 6 борби и 3 асистенции. Едон Маджуни (15 точки), Микаел Янтунен (12 точки) и ветеранът Сасу Салин (11 точки и 7 асистенции) също имаха сериозен принос за това Финландия да стартира по желания начин.

Шведите водеха в немалки периоди от двубоя, но в края изпуснаха инициативата. Люде Хокансон направи много силен мач с 28 и 5 асистенции. 15 точки за "тре кронур" вкара Виктор Гадефорш, който добави 4 борби и 6 асистенции.

В другите мачове от група "В" по-рано днес световният шампион Германия разгроми Черна гора със 106:76, а Литва не се затрудни с Великобритания - 94:70.

СТАТИСТИКА ОТ МАЧА

Следвай ни:

Снимки: Imago