Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  • 15 март 2026 | 01:46
  • 123
  • 0
Първият отбор на Левски стана шампион при жените в първия етап на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли

Първият отбор на Левски спечели титлата при жените в първия квалификационен етап на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория "Елит", което се проведе в столичната зала "София".

Съставите показаха силни и емоционални изпълнения, а конкуренцията между клубовете беше изключително оспорвана.

Ансамбълът на Левски беше най-добър в квалификационния първи етап на надпреварата и от двете изигравания на съчетания с пет топки събра сбор от 51.200 точки (25.450 и 25.750).

На второ място е ВИП Раднево с 49.225 (24.800 и 24.425), а на трето София Спорт 2017 с 48.225 (24.925 и 23.300) точки.

Съгласно регламента и правилника на Държавното първенство, първите десет ансамбъла от класирането придобиват право на участие във втория етап, който ще се проведе през есента, когато ще бъде определен и държавният шампион в категория „Елит“ при жените.

При девойки младша възраст на първа позиция след композициите с пет въжета е Локомотив София с 40.551 (20.617 и 19.934, пред Илиана с 39.600 (20.375 и 19.225) и Левски-Триадица 1 с 38.150 (19.350 и 18.800).

Първият състав на Илиана триумфира при девойки старша възраст с пет ленти със сбор 43.200 (21.700 и 21.500). В класирането следват от Теа Денс с 41.675 (20.300 и 21.375) и Левски 1 с 38.425 (19.000 и 19.425).

Демонстративно по време на шампионата своите композиции изиграха гимнастичките от националния ансамбъл за жени с пет топки и с три обръчи и два чифта бухалки.

Главен съдия на състезанието беше Росина Атанасова.

Следвай ни:

  • 1252
  • 0
  • 2024
  • 0
  • 631
  • 0
  • 546
  • 1
  • 1107
  • 0
  • 1091
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

  • 131225
  • 1036
  • 30512
  • 137
  • 13201
  • 32
  • 18034
  • 56
  • 9390
  • 48
  • 54912
  • 102