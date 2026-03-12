Олимпийските шампионки организират нов Диамантен лагер

За трета поредна година олимпийските шампионки Симона Дянкова, Мадлен Радуканова и Лаура Траатс организират Диамантения лагер DreamBig. Той ще се проведе през юли в Национална спортна база “Спортпалас” във Варна. Специални гост-треньори ще бъдат сребърната медалистка от Париж 2024 Боряна Калейн и старши треньора на националния отбор за девойки Кристина Илиева.

Двете смени на лагера ще се проведат съответно на 1-9 юли и 11-19 юли. Освен Кайлен и Илиева част от лагера ще бъдат хореографите Гоча Будагашвили (Грузия) и Чингис Оспанбаев (Казахстан), треньорите по физическа подготовка Серафим Лазов и Георги Тасев и преподавателят по танци Диана Димитрова.

Лагерът DreamBig се разраства с всяко свое издание. Миналата година в него взеха участие гимнастички от 23 държави от пет континента. Златните медалистки от Токио 2020 Дянкова, Радуканова и Траатс заедно с техния мениджър Паулина Петрова създават едно незабравимо спортно преживяване, което се превръща в много повече от тренировъчен лагер.

За повече информация за DreamBig 2026: rgcamp@abv.bg