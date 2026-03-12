Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Стилияна Николова спечели контролното състезание на националките ни

Стилияна Николова спечели контролното състезание на националките ни

  • 12 март 2026 | 17:27
  • 367
  • 0
Стилияна Николова спечели контролното състезание на националките ни

Силна конкуренция и съчетания на световно ниво белязаха контролното състезание по художествена гимнастика индивидуално жени, проведено днес в НСБ „Раковски“. Надпреварата се превърна в сериозна проверка за формата на националните състезателки в началото на новия сезон.

Стилияна Николова (СК Илиана) беше категорична в многобоя и оглави класирането със сбор от 119.600 точки. Европейската шампионка демонстрира стабилност на всички уреди, като спечели първите места на обръч, топка, бухалки и лента, затвърждавайки лидерската си позиция.

Съотборничката й Ева Брезалиева (СК Илиана) се нареди втора със 114.700 точки след уверено представяне и втори резултати на обръч, топка, бухалки и лента.

Алекса Рашева (СК София Спорт 2017) зае третото място със 109.150 точки, след стабилно изиграване на отделните уреди.

В класирането следва Анастасия Калева (СК ЧАР ДКС) със 108.950 точки. Възпитаничката на Филипа Филипова навлиза във все по-добра форма, като показа много силни съчетания на обръч (29.250) и бухалки (29.050).

Пета е Дара Стоянова (СК Илиана) със 103.900 точки. Състезанието не се разви по най-добрия начин за нея, но тя продължава да демонстрира потенциал, като най-силното ѝ представяне беше на бухалки (27.750) и лента (26.400).

Дара Малинова (СК София Спорт 2017) зае шестата позиция със 103.700 точки. Стабилно участие за грацията, водена от Валентина Иванова, като най-силните ѝ уреди бяха бухалки (27.300) и обръч (26.400).

Седма е Олександра Шалуева (СК Грация) със 100.950 точки, която показа отлична композиция на обръч и оценка от 27.900.

Контролното премина при стриктно и безкомпромисно съдийство от водещите международни съдии, което превърна надпреварата в реална проверка за нивото и готовността на състезателките преди предстоящите международни турнири.

Състезанието беше наблюдавано от президента на БФХГ и вицепрезидент на Българския олимпийски комитет Илиана Раева, от директора на националните отбори Деспа Кателиева, както и други специалисти от националните отбори.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Олимпийските шампионки организират нов Диамантен лагер

Олимпийските шампионки организират нов Диамантен лагер

  • 12 март 2026 | 14:23
  • 1143
  • 0
Семейството на Съюза по аеробика България се увеличи с още един клуб

Семейството на Съюза по аеробика България се увеличи с още един клуб

  • 12 март 2026 | 13:12
  • 493
  • 0
Отлично начало за България на Световната купа по скокове на батут в Алкмаар

Отлично начало за България на Световната купа по скокове на батут в Алкмаар

  • 12 март 2026 | 09:02
  • 459
  • 1
Давид Иванов след златото на кон с гривни: Работих много здраво, Господ беше с мен!

Давид Иванов след златото на кон с гривни: Работих много здраво, Господ беше с мен!

  • 10 март 2026 | 09:25
  • 1072
  • 0
Илиана Раева с очаквания за силна Световна купа в София

Илиана Раева с очаквания за силна Световна купа в София

  • 10 март 2026 | 04:42
  • 1014
  • 3
Максимален брой рускини ще участват на Европейското във Варна

Максимален брой рускини ще участват на Европейското във Варна

  • 9 март 2026 | 15:36
  • 1251
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 7068
  • 20
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 25071
  • 148
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 19753
  • 45
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 11297
  • 11
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 7117
  • 6
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 6738
  • 20