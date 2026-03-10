Популярни
  3. Давид Иванов след златото на кон с гривни: Работих много здраво, Господ беше с мен!

Давид Иванов след златото на кон с гривни: Работих много здраво, Господ беше с мен!

  • 10 март 2026 | 09:25
Давид Иванов след златото на кон с гривни: Работих много здраво, Господ беше с мен!

Давид Иванов донесе златен медал за България от Световната купа по спортна гимнастика в Баку, след като триумфира на финала на кон с гривни, оставяйки зад себе си олимпийския вицешампион Нариман Курбанов (Казахстан).

Титлата е първа за България на този уред от Световната купа, както и в кариерата на 18-годишния Иванов, който живее и тренира в Англия.

„В момента се чувствам много щастлив. Работих много здраво, за да покажа това съчетание. В Котбус имах малко проблем, но сега съм радостен, че успях да го изиграя правилно“, каза той в интервю за БНР.

Иванов влезе с пети резултат в квалификацията, а оценката му за трудност във финала беше 6, което е повишение спрямо квалификационното изпълнение.

„В първото изпълнение бях по-притеснен и на един елемент спрях, защото не беше на правилното място. Във финала успях да го направя както трябва и получих пълната трудност“, обясни гимнастикът.

На въпрос какво е усещането да остави зад себе си утвърдени имена в спортната гимнастика, Иванов каза: „Не мисля, че съм по-добър от тях. Просто беше моят ден и си направих моята работа. След като видях оценката, разбрах, че съм на първа позиция. Господ беше с мен и това ми помогна.“

Състезателят посвети медала на своя треньор и на майка си.

„Треньорът ми винаги вярва в мен, а майка ми прави всичко, за да имам възможност да се състезавам. Вече успях да го направя“, коментира той.

Иванов планира да продължи подготовката си: „Няма да спирам да се подготвям. Винаги работя над съчетанията си и се надявам да съм още по-подготвен физически и психически за следващите състезания. Все още не осъзнавам напълно какво постигнах. Много съм щастлив и вярвам, че Господ беше с мен“.

