Семейството на Съюза по аеробика България се увеличи с още един клуб

Българският съюз по аеробика приветства още един клуб, приет в редиците на федерацията.

Министерство на младежта и спорта по предложение на Управителния съвет на Съюз по аеробика България, одобри, вписа в Регистъра на спортните клубове и издаде лиценз на СК "ЕЛЕКТРА" гр. Хасково с председател Габриела Мирчева.

С него клубовете, членуващи в СА, стават 22.

“Желаем им много ползотворна, съвместна и колегиална работа, която да помогне за развитието и популяризирането на спорта ни на всички нива!”, написаха от Съюз по аеробика България на страницата си във Фейсбук.