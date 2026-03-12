Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Семейството на Съюза по аеробика България се увеличи с още един клуб

Семейството на Съюза по аеробика България се увеличи с още един клуб

  • 12 март 2026 | 13:12
  • 175
  • 0
Семейството на Съюза по аеробика България се увеличи с още един клуб

Българският съюз по аеробика приветства още един клуб, приет в редиците на федерацията.

Министерство на младежта и спорта по предложение на Управителния съвет на Съюз по аеробика България, одобри, вписа в Регистъра на спортните клубове и издаде лиценз на СК "ЕЛЕКТРА" гр. Хасково с председател Габриела Мирчева.

С него клубовете, членуващи в СА, стават 22.

“Желаем им много ползотворна, съвместна и колегиална работа, която да помогне за развитието и популяризирането на спорта ни на всички нива!”, написаха от Съюз по аеробика България на страницата си във Фейсбук.

