Елитните отбори в Англия се включват в "Карабао Къп", мачовете започват след минути

Днес ще се изиграят множество двубои от втория кръг на “Карабао Къп“, спечелена през миналия сезон от Нюкасъл във финала срещу Ливърпул. От тази фаза се включват и отборите от Премиър лийг, които не играят в Европа. Както е известно, правилата са такива, че при равенство няма да се играят продължения, а директно ще се пристъпи към изпълнение на дузпи.
Утре ще се изиграят още четири двубоя, които включват също елитните Манчестър Юнайтед, Евертън, Брайтън и Фулъм, а непосредствено след техния край ще се тегли и жребият за следващия кръг на турнира. Финалът ще бъде на 22 март на стадион "Уембли".
Разбира се, най-голямото внимание за нас тази вечер предизвиква евентуалното участие на родния национал Илия Груев, чийто тим Лийдс гостува на Шефилд Уензди от 22:00 часа.
Иначе най-любопитни изглежда елитните двойки между 19-тия и 20-тия в Премиър Лийг Уулвърхамптън и Уест Хам, както и сблъсъка между Борнемут и Брентфорд. Спечелилият промоция във Висшата лига Бърнли е домакин на Дарби Каунти, а друг от новаците в елита – Съндърланд, приема тима от Лига 1 Хъдърсфийлд.