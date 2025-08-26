Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Карабао Къп
  3. Елитните отбори в Англия се включват в "Карабао Къп", мачовете започват след минути

Елитните отбори в Англия се включват в "Карабао Къп", мачовете започват след минути

  • 26 авг 2025 | 20:45
  • 289
  • 0
Елитните отбори в Англия се включват в "Карабао Къп", мачовете започват след минути

Днес ще се изиграят множество двубои от втория кръг на “Карабао Къп“, спечелена през миналия сезон от Нюкасъл във финала срещу Ливърпул. От тази фаза се включват и отборите от Премиър лийг, които не играят в Европа. Както е известно, правилата са такива, че при равенство няма да се играят продължения, а директно ще се пристъпи към изпълнение на дузпи.

Утре ще се изиграят още четири двубоя, които включват също елитните Манчестър Юнайтед, Евертън, Брайтън и Фулъм, а непосредствено след техния край ще се тегли и жребият за следващия кръг на турнира. Финалът ще бъде на 22 март на стадион "Уембли".

Разбира се, най-голямото внимание за нас тази вечер предизвиква евентуалното участие на родния национал Илия Груев, чийто тим Лийдс гостува на Шефилд Уензди от 22:00 часа.

Иначе най-любопитни изглежда елитните двойки между 19-тия и 20-тия в Премиър Лийг Уулвърхамптън и Уест Хам, както и сблъсъка между Борнемут и Брентфорд. Спечелилият промоция във Висшата лига Бърнли е домакин на Дарби Каунти, а друг от новаците в елита – Съндърланд, приема тима от Лига 1 Хъдърсфийлд.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Борусия официално представи Чуквуемека, Челси събра повече от 270 милиона от продажби

Борусия официално представи Чуквуемека, Челси събра повече от 270 милиона от продажби

  • 26 авг 2025 | 15:54
  • 2351
  • 1
Бонифейс потвърди защо не подписа с Милан

Бонифейс потвърди защо не подписа с Милан

  • 26 авг 2025 | 15:42
  • 3190
  • 0
Ван Дайк: Не можем да допускаме по два гола от статични положения

Ван Дайк: Не можем да допускаме по два гола от статични положения

  • 26 авг 2025 | 15:31
  • 2719
  • 1
Президентът на Комо: Нико Пас мечтае да се завърне в Реал Мадрид, не е имало оферта от Тотнъм

Президентът на Комо: Нико Пас мечтае да се завърне в Реал Мадрид, не е имало оферта от Тотнъм

  • 26 авг 2025 | 15:17
  • 1499
  • 0
Фиорентина започна преговори с Линдельоф и бивш играч на Ювентус

Фиорентина започна преговори с Линдельоф и бивш играч на Ювентус

  • 26 авг 2025 | 14:49
  • 2103
  • 0
Арсенал се разбра с Инкапие, иска го под наем със задължителна опция

Арсенал се разбра с Инкапие, иска го под наем със задължителна опция

  • 26 авг 2025 | 14:49
  • 2020
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

Глобиха ЦСКА за "гост"-а на таблото, ЦСКА 1948 отнесе санкция заради плакат

  • 26 авг 2025 | 17:32
  • 13443
  • 69
ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

ЦСКА 1948 продаде новоизлюпен национал в Русия

  • 26 авг 2025 | 17:48
  • 17174
  • 14
Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

Веласкес вярва, че Левски може да елиминира АЗ Алкмаар, каза как може да се случи чудото

  • 26 авг 2025 | 16:17
  • 21471
  • 86
Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

Илиан Илиев обяви групата за Испания и Грузия: Чочев и Кирилов се завръщат, няма никой от ЦСКА

  • 26 авг 2025 | 13:26
  • 26916
  • 65
Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

Добри новини за Левски преди битката с АЗ Алкмаар

  • 26 авг 2025 | 16:27
  • 9817
  • 8
Играе се първият мач от решителните плейофи за Шампионската лига, следете тук

Играе се първият мач от решителните плейофи за Шампионската лига, следете тук

  • 26 авг 2025 | 20:06
  • 2801
  • 1