Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига и днес ще научим имената на отборите, които ще ги заемат. Предстои последната вечер от квалификационната фаза, като ще се изиграят последните четири мача от плейофния кръг.

Първата битка стартира в 19:45 часа и в нея Карабах приема Ференцварош. Домакините са сериозен фаворит след успеха с 3:1 в първия мач, но Фради няма да се предаде без бой и ще опита да потърси обрат в Азербайджан.

С най-голям интерес се очаква битката между Бенфика и Фенербахче. В първия мач нямаше голове, но сега те трябва да излъчат победител по един или друг начин и ни очаква доста вълнуващ сблъсък.

Ще проследим с интерес и срещата между Копенхаген и Базел. И тук нямаше победител в първия мач, който завърши 1:1, така че ще е интересно кой ще излезе краен победител.

В последния сблъсък за вечерта като че ли интрига няма. Брюж приема Рейнджърс след успех с 3:1 в първия мач. Шотландците едва ли ще се предадат без бой, но задачата им изглежда доста трудна.

Добрата новина за всички отпаднали е, че те имат гарантирано място в групите на Лига Европа.