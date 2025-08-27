Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2025 | 08:02
  • 2678
  • 0
Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига

Останаха само четири свободни места за основната фаза на Шампионската лига и днес ще научим имената на отборите, които ще ги заемат. Предстои последната вечер от квалификационната фаза, като ще се изиграят последните четири мача от плейофния кръг.

Първата битка стартира в 19:45 часа и в нея Карабах приема Ференцварош. Домакините са сериозен фаворит след успеха с 3:1 в първия мач, но Фради няма да се предаде без бой и ще опита да потърси обрат в Азербайджан.

С най-голям интерес се очаква битката между Бенфика и Фенербахче. В първия мач нямаше голове, но сега те трябва да излъчат победител по един или друг начин и ни очаква доста вълнуващ сблъсък.

Ще проследим с интерес и срещата между Копенхаген и Базел. И тук нямаше победител в първия мач, който завърши 1:1, така че ще е интересно кой ще излезе краен победител.

В последния сблъсък за вечерта като че ли интрига няма. Брюж приема Рейнджърс след успех с 3:1 в първия мач. Шотландците едва ли ще се предадат без бой, но задачата им изглежда доста трудна.

Добрата новина за всички отпаднали е, че те имат гарантирано място в групите на Лига Европа.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Конте: Сезонът ще бъде много оспорван

Конте: Сезонът ще бъде много оспорван

  • 27 авг 2025 | 03:47
  • 2018
  • 1
Нотингам изпрати оферта за защитник на Ювентус

Нотингам изпрати оферта за защитник на Ювентус

  • 27 авг 2025 | 02:27
  • 1694
  • 1
Германия без Хавертц в световните квалификации

Германия без Хавертц в световните квалификации

  • 27 авг 2025 | 01:55
  • 1381
  • 0
Алегри иска да доведе Рабио в Милан

Алегри иска да доведе Рабио в Милан

  • 27 авг 2025 | 01:29
  • 1664
  • 0
Носителят на Купата на Германия Щутгарт оцеля след невиждан трилър с три обрата, осем гола и двадесет дузпи

Носителят на Купата на Германия Щутгарт оцеля след невиждан трилър с три обрата, осем гола и двадесет дузпи

  • 27 авг 2025 | 01:00
  • 15440
  • 3
Американец купи хърватския шампион Риека

Американец купи хърватския шампион Риека

  • 27 авг 2025 | 00:59
  • 1954
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

ЕвроБаскет 2025 започва със суперзвезди и интригуващи сблъсъци

  • 27 авг 2025 | 07:00
  • 3258
  • 3
Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

Манчестър Юнайтед ще трупа самочувствие в "Карабао Къп"

  • 27 авг 2025 | 07:05
  • 2981
  • 3
Давид срещу Голиат: третодивизионният Веен на пътя на Байерн (Мюнхен) за Купата на Германия

Давид срещу Голиат: третодивизионният Веен на пътя на Байерн (Мюнхен) за Купата на Германия

  • 27 авг 2025 | 07:28
  • 1621
  • 0
Без изненади за фаворитите в третия ден на US Open

Без изненади за фаворитите в третия ден на US Open

  • 27 авг 2025 | 08:04
  • 14501
  • 0
Страхотни драми в плейофите на Шампионската лига, цели три отбора ще играят за пръв път в турнира на богатите

Страхотни драми в плейофите на Шампионската лига, цели три отбора ще играят за пръв път в турнира на богатите

  • 26 авг 2025 | 23:59
  • 32721
  • 33