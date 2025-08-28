Турчин спря Фенербахче и Моуриньо на прага на Шампионската лига

Популярни
Бенфика победи Фенербахче с 1:0 в реванша между двата тима от плейофния кръг на Шампионската лига и по този начи си осигури място в основната фаза на турнира. В първия мач не паднаха голове, така че именно днешния успех класира "лисабонските орли" напред. Интересното е, че единственият гол за домакините на "Луш" бе отбелязан от... турчин. Бившият футболист на Галатасарай Керем Актюркоглу донесе успеха на Бенфика с 35-ата минута и попари надеждите на Жозе Моуриньо и компания.

Бенфика доминираше през първото полувреме и можеше да поведе още в 11-ата минута, но гол на Евангелос Павлидис бе отменен заради засада.

В 23-тата минута португалците за втори път пратиха топката в мрежата чрез Леандро Барейро, но и това попадение не бе признато за редовно заради нарушение в атака.

При третия опит обаче "стомната се счупи". След поредица от грешки в защитата на Фенербахче, Актюркоглу получи топката в наказателното поле и стреля във вратата за 1:0.

Домакините можеха да удвоят преднината си в 62-рата минута, но опасен изстрел с глава на Антонио Силва бе спасен от Доминик Ливакович.

Фенербахче пък бе близо до изравняването в 71-вата минута, когато удар на Юсеф Ен Несири се отби от напречната греда.

В 82-рата минута обаче турците останаха в намален състав след втори жълт и червен картон за Талиска и това като чели окончателно сложи точка на интригата в мача.

Така Бенфика се класра за основната фаза на Шампионската лига, докато Фенербахче ще се задоволи с място в Лига Европа.

Снимки: Imago

