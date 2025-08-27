ФК Копенхаген подчини Базел в реванша

ФК Копенхаген си осигури място в основната фаза на Шампионската лига, след като елиминира швейцарския първенец Базел. Преди седмица двата тима направиха 1:1, а в реванша на "Паркен" датчаните се наложиха с 2:0. Попаденията отбелязаха Андреас Корнелиус в 46-ата минута и Юсуфа Мукоко от дузпа в 84-тата.

Базел имаше своите шансове, въпреки че получи гол още в началото на второто полувреме. Гостите създадоха повече положения до края на срещата, но така и не успяха да изравнят, а точно изпълнената дузпа от Мукоко окончателно ги сломи. Все пак, швейцарският тим ще продължи участието си в Лига Европа.

Звездата на Базел Джердан Шакири не успя да блесне, но неговият тим беше по-активен до почивката благодарение на постоянните пробиви по двата фланга на Кейго Цунемото и Доминик Шмид. ФК Копенхаген също създаде няколко възможности за гол, най-чистите от които бяха пропуснати от Габриел Перейра и Магнус Матсон.

Веднага след старта на втората част Елиас Ашури намери в наказателното поле Корнелиус, който отклони топката с глава и я прати в мрежата зад Марвин Хитц. Базел опита всичко, за да изравни, но Доминик Котарски беше непробиваем. В 82-рата минута Адриан Баришич фаулира в пеналта Виктор Клаесон, а Мукоко хладнокръвно реализира дузпата и гарантира победата на ФК Копенхаген.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages