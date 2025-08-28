Популярни
  Брюж направи за смях десетима от Рейнджърс в реванша

  28 авг 2025
Брюж нанесе тежко поражение на Рейнджърс в реванша между двата тима от плейофния кръг на Шампионската лига. Белгийците разбиха шотландския гранд с 6:0 и с общ резултат 9:1 от двата мача продължават в основната фаза на турнира. Малко оправдание за гостите в този мач бе фактът, че играха с човек по-малко от 8-ата минута, когато Максимилиан Аарънс получи директен червен картон.

Николо Трезолди даде тон на головото шоу още в 5-ата минута, а Ханс Ванакен удвои в 32-рата.

След това с два гола се отчете Хоакин Сейс в 41-вата и 45-ата минута, а в добавното време на първата част точен бе и Александър Станкович.

Брюж шокира Рейнджърс на "Айброкс"
Брюж шокира Рейнджърс на "Айброкс"

През второто полувреме домакините намалиха оборотите и добавиха само още един гол на сметката си, дело на Христос Цолис в 50-ата минута.

Така напълно заслужено Брюж се класира за основната фаза на Шампионската лига. Рейнджърс пък отпада безславно, но все пак ще играе в Лига Европа.

