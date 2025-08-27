Ференцварош се бори докрай, но Карабах удържа и влезе в Шампионската лига

Ференцварош се бори докрай и спечели с 3:2 реванша с Карабах от плейофния кръг на Шампионската лига в Азербайджан. Този резултат обаче не бе достатъчен за унгарския гранд, който бе загубил с 1:3 в първия мач на свой терен и така с общ резултат 5:4 Карабах продължава към основната фаза на турнира.

Срещата бе изпълнена с драма и обрати. Ференцварош пръв откри резултата още в 12-ата минута с гол на Лени Джоузеф, който засече центриране на Барнабаш Варга.

Карабах обаче реагира и още до края на първото полувреме направи пълен обрат. В 25-ата минута Леандро Андраде изравни, завършвайки бърза контраатака. В 45-ата минута Абдела Зубир изведе домакините напред, възползвайки се от пас на Андраде, който преди това се бе откъснал на скорост зад защитата на съперника.

Ференцварош обаче не се предаде и в 55-ата минута си спечели дузпа, след като Джоузеф бе изритан в наказателното поле. Варга застана зад бялата точка и отбеляза за 2:2.

We made it! Qarabağ return to the Champions League after 8 long years 🤍💙 pic.twitter.com/HUJHxwD9YO — failed (@unnamedbutalone) August 27, 2025

Фради съумя да направи и пълен обрат в 82-рата минута след страхотен гол на Алекс Тот от фаул.

Все пак Карабах удържа този резултат, въпреки финалния натиск на гостите, и ще играе за втори път в историята си в основната фаза на Шампионската лига. Ференцварош пък отива в Лига Европа.