Неочакван проблем сполетя Панатинайкос седмица преди супердербито с Олимпиакос

Осем играчи на Панатинайкос и трима души от треньорския щаб на тима страдат от грип в момента, съобщава SDNA. Освен това са налице сериозни симптоми и това е е накарало ръководството на гръцкия гранд да поиска отлагане на мача от вътрешното първенство с Маруси. Молбата им е била уважена и срещата, която трябваше да се състои този уикенд, е преместена за вторник.

Панатинайкос в момента е втори в класирането на гръцката Баскет Лига с 9 победи и едно поражение, нанесено му от големия съперник Олимпиакос. Именно "червено-белите" от Пирея са убедителен водач в класирането с баланс 11-0.

Панатинайкос и Олимпиакос ще премерят отново силите си още в самото начало на 2026 година. На 2 януари двата тима излизат един срещу друг в залата на ПАО в Атина в дерби от Евролигата.

Следвай ни:

Снимки: Imago