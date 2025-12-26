Колосален мач на Везенков бе избран за един от най-добрите моменти в Евролигата за 2025 година

Българската суперзвезда в Евролигата Александър Везенков имаше силна 2025 година, в която отново бе сред най-добрите и остана на косъм от престижната награда за MVP на редовния сезон в най-силния европейски клубен баскетболен турнир. 30-годишното крило е сред топиграчите в надпреварата и от началото на настоящия сезон, въпреки че тимът му Олимпиакос показва колебания.

В самото начало на календарната година пък Сашо сътвори едно от най-блестящите представяния не само в собствената си кариера, но и в историята на Евролигата. На 10 януари гръцкият гранд помете Байерн Мюнхен в Пирея със 112:69. Везенков пък регистрира рейтинг на КПД от 52. Българската суперзвезда вкара 45 точки, но още по-впечатляваща беше ефективността му - 10/10 в стрелбата за 2 точки и 8/10 от зоната за три. Той вкара и единствения наказателен удар, който изпълни в целия мач. Саша игра 35 минути, за които се отчете още със 7 борби и 2 асистенции.

Best moments of 2025 🗓️



Sasha Vezenkov drops 45 points vs Bayern in January 🔥@Olympiacos_BC pic.twitter.com/4f3pJBufiK — EuroLeague (@EuroLeague) December 24, 2025

Феноменалният мач на Везенков срещу баварците бе избран за един от най-добрите моменти през годината в Евролигата, както виждаме в официалните профили на турнира в социалните мрежи.

С невероятното си постижение Сашо се нареди на трето място в историята на турнира по най-много отбелязани точки от един играч в дадена среща. Рекордьор е Найджъл Хейс-Дейвис с 50 точки, а второто място държи Шейн Ларкин с 49. Наскоро гардът на Барселона Кевин Пънтър се доближи до моноспектакъла на Везенков, вкарвайки 43 точки при драматичната победа на каталунците над Баскония след три продължения. Фантастичният мач на родната суперзвезда от началото на януари обаче си остава на върха за 2025 година, що се отнася до индивидуални изяви в един мач.