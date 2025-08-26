Лукас Васкес подписва още днес с новия си клуб

Лукас Васкес ще се присъедини към Байер (Леверкузен) като свободен агент, след като договорът му с Реал Мадрид изтече през това лято. Според Фабрицио Романо 34-годишният испанец дори вече е преминал медицински прегледи, а още днес ще подпише своя договор с “аспирините”. “Марка” добавя, че контрактът ще бъде за два сезона.
Васкес е имал предложения от Саудитска Арабия, Катар, Турция и Депортиво Ла Коруня. Байер (Леверкузен) ще бъде едва третия клуб в неговата кариера след Реал и Еспаньол, където играе под наем през сезон 2014/15.
Още през юли кралският клуб обяви, че Васкес ще се тръгне след 10 години на като футболист в първия състав на “белите”. Реал организира специална церемония, с която се сбогува с една от легендите на клуба. Той спечели 23 трофея с колоса от Мадрид.
Снимки: Imago