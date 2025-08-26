Лукас Васкес подписва още днес с новия си клуб

Лукас Васкес ще се присъедини към Байер (Леверкузен) като свободен агент, след като договорът му с Реал Мадрид изтече през това лято. Според Фабрицио Романо 34-годишният испанец дори вече е преминал медицински прегледи, а още днес ще подпише своя договор с “аспирините”. “Марка” добавя, че контрактът ще бъде за два сезона.

Васкес е имал предложения от Саудитска Арабия, Катар, Турция и Депортиво Ла Коруня. Байер (Леверкузен) ще бъде едва третия клуб в неговата кариера след Реал и Еспаньол, където играе под наем през сезон 2014/15.

Още през юли кралският клуб обяви, че Васкес ще се тръгне след 10 години на като футболист в първия състав на “белите”. Реал организира специална церемония, с която се сбогува с една от легендите на клуба. Той спечели 23 трофея с колоса от Мадрид.

🚨💣 EXCLUSIVE: Lucas Vázquez to Bayer Leverkusen, here we go! 🔴⚫️



Deal agreed with former Real Madrid right back who joins Bayer as free agent.



Medical already done secretly and deal to be signed on Tuesday. Exclusive story from late night…



…and deal done. 🔐🇪🇸 #Bayer04 pic.twitter.com/5ZttUif1KA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Снимки: Imago