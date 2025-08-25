Сака пропуска дербито с Ливърпул, под въпрос е и за други важни мачове на Арсенал

Нападателят на Арсенал Букайо Сака ще да бъде извън игра за период до четири седмици, заради което със сигурност ще пропусне неделното дерби срещу Ливърпул, както и световните квалификации на Англия срещу Андора и Сърбия следващия месец, предаде “Би Би Си”. 23-годишният футболист напусна терена с контузия в подколянното сухожилие по време на домакинската победа срещу Лийдс в събота. Освен това той е под сериозна въпросителна за важните дуели на лондончани срещу Манчестър Сити (21 септември) и Нюкасъл (28 септември).

Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор също е под въпрос за мача на „Анфийлд“ заради травма в рамото, получена в същия двубой срещу Лийдс.

Йодегор изпитваше видима болка, когато беше заменен през първото полувреме на срещата, спечелена с 5:0. Според информациите бившият атакуващ халф на Реал Мадрид е напуснал “Емиратс” с превръзка на рамото.

Все още не е изключено участието на норвежкия плеймейкър срещу шампионите в Премиър лийг, като в Арсенал има оптимизъм, че нито 26-годишният играч, нито Сака ще отсъстват дългосрочно.

Облекчението е особено голямо по отношение на Сака, който пропусна три месеца от миналия сезон заради контузия в подколянното сухожилие.

През този сезон обаче Арсенал разполага със значително по-голяма дълбочина в атака, след като привлече Виктор Гьокереш, Нони Мадуеке и Еберечи Езе.

Мениджърът на “артилеристите” Микел Артета може да разчита още на Габриел Мартинели, Леандро Тросар, Итън Нуанери и 15-годишния Макс Дауман, за да компенсира отсъствието на Сака и Йодегор.