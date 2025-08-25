Популярни
Сака пропуска дербито с Ливърпул, под въпрос е и за други важни мачове на Арсенал

  • 25 авг 2025 | 12:32
  • 2825
  • 1

Нападателят на Арсенал Букайо Сака ще да бъде извън игра за период до четири седмици, заради което със сигурност ще пропусне неделното дерби срещу Ливърпул, както и световните квалификации на Англия срещу Андора и Сърбия следващия месец, предаде “Би Би Си”. 23-годишният футболист напусна терена с контузия в подколянното сухожилие по време на домакинската победа срещу Лийдс в събота. Освен това той е под сериозна въпросителна за важните дуели на лондончани срещу Манчестър Сити (21 септември) и Нюкасъл (28 септември).

Капитанът на Арсенал Мартин Йодегор също е под въпрос за мача на „Анфийлд“ заради травма в рамото, получена в същия двубой срещу Лийдс.

Йодегор изпитваше видима болка, когато беше заменен през първото полувреме на срещата, спечелена с 5:0. Според информациите бившият атакуващ халф на Реал Мадрид е напуснал “Емиратс” с превръзка на рамото.

Все още не е изключено участието на норвежкия плеймейкър срещу шампионите в Премиър лийг, като в Арсенал има оптимизъм, че нито 26-годишният играч, нито Сака ще отсъстват дългосрочно.

Облекчението е особено голямо по отношение на Сака, който пропусна три месеца от миналия сезон заради контузия в подколянното сухожилие.

През този сезон обаче Арсенал разполага със значително по-голяма дълбочина в атака, след като привлече Виктор Гьокереш, Нони Мадуеке и Еберечи Езе.

Мениджърът на “артилеристите” Микел Артета може да разчита още на Габриел Мартинели, Леандро Тросар, Итън Нуанери и 15-годишния Макс Дауман, за да компенсира отсъствието на Сака и Йодегор.

