Езе за разочарованието си от Арсенал като дете: Плаках цяла седмица тогава

Мечтата на Еберечи Езе най-накрая се сбъдна, след като през този уикенд той бе представен като ново попълнение на Арсенал. Пътят на 27-годишния футболист беше белязан от моменти на дълбоко разочарование, включително болезнено отхвърляне, когато е бил само на 13 години — мъка, която го кара да плаче сам в стаята си в продължение на седмица. Тогава той е отхвърлен от академията на Арсенал. Сега той се завръща там, където винаги е искал да бъде.

След изключителен сезон, в който дори отбеляза победния гол за Кристъл Палас на финала за ФА Къп срещу Манчестър Сити, Езе премина в клуба на своето детство. Въпреки популярността си на „Селхърст Парк“, притегателната сила на Арсенал се оказа неустоима.

“Спомням си, че плаках в стаята си цяла седмица. Майка ми ми казваше, че всичко ще бъде наред, но не можех да преодолея тъгата и разочарованието“, припомня си Езе в интервю за “Индипендънт” от 2020 г. На 13-годишна възраст англичанинът е освободен от академията на „артилеристите“, където е от 2006 г. „Това беше най-лошият момент”, смята той.

След като напуска Арсенал, Езе се присъединява към Фулъм, където любовта му към играта се възражда. „Там най-накрая отново започнах да се наслаждавам на футбола“, споделя той. Въпреки това болката остава. „Няколко месеца по-късно играхме срещу Арсенал, но когато отидох да се ръкувам с треньора на юношите, сълзите започнаха да текат. Всички чувства от онова отхвърляне от Арсенал се върнаха.“

Въпреки разочарованието устойчивостта на Езе никога не се разклаща. „Плаках много през този период, но това ми помогна изключително много при последвалите отхвърляния и разочарования“, обяснява той. „Мислех си: щом не е Арсенал, трябва да намеря нещо друго.“

Тази решителност дава резултат, като Езе се отличава в следващите клубове, за да стигне до Палас през 2020 г., идвайки от Куинс Парк Рейнджърс за около 18 милиона евро.

Сега Арсенал си осигури услугите му със солиден трансфер, който ще достигне 78 милиона евро.

