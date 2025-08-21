Донарума продължава да тренира с ПСЖ в очакване на решение

Популярни
  • 21 авг 2025 | 16:23
  • 491
  • 0
Джанлуиджи Донарума продължава да тренира с Пари Сен Жермен, въпреки че се очаква да напусне клуба, съобщава “Екип”. Вратарят не попадна в групата за първите два мача на тима за сезона, след като не се разбра за подновяване на договора му, който изтича следващото лято.

Донарума тренира с отбора, но се очаква да не участва в подготовката за мачовете и да се готви в периферията. До затварянето на трансферния прозорец остават 11 дни и до тогава се очаква решение за бъдещето му. Според английските медии Манчестър Сити е фаворит за подписа му, но “гражданите” трябва да се разберат с ПСЖ за трансферната сума.

Днес Луис Енрике коментира ситуацията с Донарума: “Това са трудни решения, но аз нямам проблем да ги взимам. Но няма да обяснявам нищо. Разбирам критиките, но ние сме спокойни”.

