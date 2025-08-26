Иван Русев и Илиян Стойнов няма да играят заедно след Световното първенство

Иван Русев и Илиян Стойнов заявиха, че всяка среща за тях е трупане на опит, след като допуснаха поражение на старта на дисциплината двойки мъже на Световното първенство по бадминтон във френската столица Париж. Българите загубиха от опитните датчани и номер 21 в световната ранглиста Расмус Кяер и Фредерик Сьогор с 14:21, 15:21 за 36 минути.

"На моменти мисля, че бяхме много равностойни. В някои ситуации просто те бяха по-стабилни на сервис и на посрещане. И там изгубихме важни моменти и преимущество", каза Стойнов.

"И в двата гейма, до средата и на двата гейма, резултатът беше равностоен, ние им стояхме напълно равностойни. Но след това, може би в малките моменти, когато трябваше да задържим атаката и когато трябваше да направим атака, просто там изпуснахме мача. И в двата гейма, не са сигурен за резултата, но бяхме 13-14 равни. И точно там беше моментът, в който ние трябваше да вземем, може би, по-правилните решения. Те са по-опитната двойка, това беше разковничето", добави Русев.

Иван Русев и Илиян Стойнов допуснаха поражение на старта в Париж

Те играха на телевизионен корт пред почти пълната 8-хилядна зала "Адидас Арена", която беше домакин на турнира по бадминтон на Олимпийските игри в Париж 2024.

"Атмосферата е страхотна наистина… малко хора, играейки бадминтон могат да изпитат такова нещо, защото просто не е толкова популярен този спорт в България", заяви Стойнов.

"Различно е, със сигурност е различно. Няма такива турнири като Световно, Европейско… Атмосферата е коренно различна от всеки друг турнир. Може би, някои от Супер сериите, на които сме участвали, се доближават. Но тук винаги има един адреналин, който опитваме да потискаме, но винаги, когато си на корта, е много трудно да оставиш нещата, да не те завладеят. Опитваме се и може би това е едно от най-важните неща в играта. И това прави разликата в състезателите, които наистина доминират. Това е спокойствието, което трябва да запазиш", каза Русев.

Сестри Стоеви с първа победа на световното в Париж

Относно поуките след двубоя той коментира: "На първо място гледаме играта, къде сме допуснали грешки, какво трябва да подобрим. Но със сигурност с всеки един такъв турнир ставаш по-опитен и си опитваш на следващото Световно да покажем по-добър резултат, или на следващото Европейско да покажем по-добра и по-добра игра".

"Със сигурност всеки мач е опит. Вече на такива големи форми опитът, който придобиваш, е много важен. И за в бъдеще, със сигурност, ще ни помогне. Даже да сме загубили, всеки мач е урок", каза Стойнов.

За двамата сезона сега започва, но те обявиха, че няма да играят повече заедно на двойки мъже. Русев ще има нов партньор, а Стойнов ще се фокусира върху дисциплината мъже единично.

"Сега започва сезонът за нас, това беше първи турнир. И всека следваща седмица сме от турнир в турнир. Може би за момента сме решили, че Илиян ще се концентрира повече на единично, аз започна да играя с друго момче двойка и ще видим как се развиват нещата. После ще преценим дали ще продължа да играя с новия партньор, Илиян как ще се развие на единично. След това ще вземем решение, но този сезон сега започва. Другата седмица сме в Словения, след това Хърватия, Германия, всяка седмица от тук нататък започват турнири", коментира Иван Русев.

Стефани Стоева допусна поражение при дебюта си на сингъл на световно първенство

"Ние играем двойка вече от четири години и ми се иска сега, докато съм на 24 години да опитам. Мисля, че имам какво да покажа и на единично, и преди съм играл единично. Ако виждам, че имам развитие, бих продължил с единично. С него много турнири сме играли, много първенства, а искаме също така да дадем шанс и на младите… имаме млади момчета в София, да придобият и те опит на състезания. И така следващите поколения да се развиват", каза Стойнов.

"Аз ще започна да играя с нов партньор и може би първата цел сега е класиране за Европейското първенство през април следващата година. Квалификационният период започна да тече и първата цел ще бъде това. След това има Европейски олимпийски игри, от април месец догодина започва квалификацията, за тях също ще се опитаме да се класираме, но стъпка по стъпка. Нищо не се знае, може да играем и с Илиян заедно, зависи той как ще се включи на сингъл, това ще го решим впоследствие", заяви Иван Русев.

"За мен сега основна цел е трупане на точки в ранглистата и евентуално класиране на Европейско първенство. Сега ни предстоят турнири, имаме около десет турнира до февруари и трябва да трупаме точки", завърши Илиян Стойнов.