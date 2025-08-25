Иван Русев и Илиян Стойнов допуснаха поражение на старта в Париж

Иван Русев и Илиян Стойнов допуснаха поражение на старта на дисциплината двойки мъже на Световното първенство по бадминтон във френската столица Париж.

Българите загубиха от опитните датчани и номер 21 в световната ранглиста Расмус Кяер и Фредерик Сьогор с 14:21, 15:21 за 36 минути.

Русев и Стойнов играха равностойно до средата и на двата гейма. След 12:12 в първия гейм Кяер и Сьогор направиха силна серия и поведоха в резултата. Във втората част националите имаха дори аванс, но след 14:15 съперниците им също спечелиха няколко поредни разигравания и затвориха мача.

Във вторник предстои само един мач с българско участие. На корта излиза младата надежда и европейска шампионка за девойки Калояна Налбантова срещу петата поставена Пусарла Синдху (Индия). Синдху е олимпийската вицешампионка от Рио 2016, бронзова медалистка от Токио 2020, световна шампионка от 2019 година и двукратна сребърна медалистка от шампионати на планетата.

Снимки: Sportal.bg